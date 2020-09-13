台灣哪些歌手消失最可惜？PTT狂刷「5藝人」：沒紅超難過

華語歌壇中不乏具有才能的藝人，其中更有許多人以高深的歌唱及創作能力，奪得外界的關注。不過，就有網友好奇提問「有哪些音樂人消失你覺得很可惜的？」對此，就引來許多人曝光心目中的答案。





▲原PO好奇提問，哪些音樂人消失最可惜呢？（圖／翻攝PTT）

▲櫻桃幫是一支台灣四人女子音樂組合。2011年2月24日宣布無限期休團。（圖／翻攝櫻桃幫臉書）

▲蕭閎仁從選秀節目出道。（圖／翻攝蕭閎仁臉書）

▲創作型女歌手林冠吟。（圖／翻攝自林冠吟臉書）