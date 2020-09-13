台灣哪些歌手消失最可惜？PTT狂刷「5藝人」：沒紅超難過

華語歌壇中不乏具有才能的藝人，其中更有許多人以高深的歌唱及創作能力，奪得外界的關注。不過，就有網友好奇提問「有哪些音樂人消失你覺得很可惜的？」對此，就引來許多人曝光心目中的答案。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示台灣歌壇有許多很有實力卻紅不起來的明星，他也分享「我很喜歡的櫻桃幫就解散了，棉花糖也解散了」。這樣的狀況，就讓原PO好奇發問「有哪些音樂人妳覺得很可惜的？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人也附和原PO，認為「櫻桃幫」解散相當可惜，「絕對是櫻桃幫QQ」、「櫻桃幫、南拳媽媽第二代、還有飛的FIR」、「櫻桃幫，好懷念唷」、「櫻桃幫沒了還有原子邦尼（同主唱）」。
此外「蕭閎仁」、「林冠吟」、「TANK」也被網友點名，直呼「我的蕭閎仁啦QQ」、「蕭閎仁QQ後來不見了」、「林冠吟真的！」「林冠吟，沒紅起來真的可惜」、「同推林冠吟，火星人那張真的經典，希望她能再復出」、「絕對是TANK啊」、「聽TANK長大的欸」。
其中更有網友點名已逝藝人「張雨生」，直言「張雨生QQ」、「張雨生真的嗚嗚」。張雨生為台灣知名創作歌手、音樂製作人。張雨生於1997年10月20日凌晨在新北淡水因疲勞駕駛發生車禍，昏迷24天後，於11月12日逝世，享年31歲。張雨生被譽為台灣華語樂壇史上最優秀的歌手之一，第28屆金曲獎也追頒特別貢獻獎給予張雨生。（編輯：陳雅雲）