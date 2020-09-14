星二代異鄉拍戲7個月　女友飛去陪伴解憂愁

經典電視劇《小娘惹》時隔10年再度翻拍，寇世勳之子寇家瑞擔任劇中不顧家裡長輩反對、勇於又專一追求真愛的男主角陳錫，與女主角月娘（肖燕飾）展開一段曲折、扣人心弦愛情故事。播出後肖燕粉絲入戲太深，竟要求：「兩人戲外也要在一起，誰都不准拆散他們！」





▲寇家瑞（右）與女主角肖燕展開一段曲折、扣人心弦愛情故事。（圖 / 寇家瑞提供）

× ▲寇家瑞（右）與女主角肖燕展開一段曲折、扣人心弦愛情故事。（圖 / 寇家瑞提供）

這次《小娘惹》主要在馬來西亞檳城和新加坡拍攝，第一次去檳城拍戲，寇家瑞深深被這座城市吸引，心情雖然沒什麼壓力，但將近7個月沒回台灣很想家，自稱個性有時像女生的寇家瑞坦言：「這次想家，是有種有家回不去的感覺！會想念家裡一景一物，甚至還會很想馬上回家，坐坐家裡的沙發。」

▲寇家瑞離鄉背井拍攝《小娘惹》得了「思鄉病」。（圖 / 寇家瑞提供）

× ▲寇家瑞離鄉背井拍攝《小娘惹》得了「思鄉病」。（圖 / 寇家瑞提供）

第一次到馬來西亞和新加坡拍戲，就有「思鄉病」，寇家瑞感性的說：「可能是娘惹文化中家人間感情融洽、密不可分的關係，觸發他心中想家的開關。」他把心裡感受跟女友

Megan訴說，女友聽了不忍心，特地排開工作，飛去探班，最長一次待了一個月，也身兼助理，讓寇家瑞超感動同時又獲得滿滿能量。

演出星馬經典電視劇男主角，寇家瑞最開心的是，增加不少粉絲，被肯定的感覺很高興。有粉絲很用心，把過去曾演出的作品，剪成精華片段送給他，更有粉絲去找以前的作品看，給他些建議，「演戲時不要皺眉頭，會更帥。」寇家瑞感動說：「很喜歡和粉絲互動，可以知道大家看完的感受，許多建議也很受用。」



