男星才確診康復　爆「牽扯黑社會」下注5000萬非法賭博

韓團SUPERNOVA（超新星）今（15日）爆出成員允鶴跟成帝在菲律賓非法賭博，金額高達5000萬韓元（約台幣130萬元），被警方不拘留立案，公司也發聲明道歉。允鶴3月才因確診新型冠狀病毒肺炎，揭發在夜店趴趴走遭到痛批，現又與成員因賭博登上版面，眾人熱議。
仁川地方警察廳廣域搜查隊今表示，允鶴跟成帝在2016至2018年期間，多次在菲律賓非法賭博，賭注金額最高5000萬韓元，其中1人也會在韓國經營的非法網站賭博，他們承認涉賭，但否認賭博不是出國目的，僅是在當地偶然接觸。
警方表示該案牽扯黑道，懷疑有其他藝人涉賭，目前也正在調查該團成員是否參與其中。他們公司發聲明，因旗下藝人帶來不好示範讓大家失望，深感抱歉，但強調藝人跟黑社會沒有關係。此外，允鶴3月確診新冠肺炎，他更是首位中鏢的韓國藝人，曾因帶著病毒趴趴走掀起熱議；現康復後又因賭博上新聞，爭議不斷。
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