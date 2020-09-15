男星才確診康復　爆「牽扯黑社會」下注5000萬非法賭博

韓團SUPERNOVA（超新星）今（15日）爆出成員允鶴跟成帝在菲律賓非法賭博，金額高達5000萬韓元（約台幣130萬元），被警方不拘留立案，公司也發聲明道歉。允鶴3月才因確診新型冠狀病毒肺炎，揭發在夜店趴趴走遭到痛批，現又與成員因賭博登上版面，眾人熱議。





▲韓媒報導韓團非法賭博。（圖／MBC YouTube）