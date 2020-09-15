西門町捕獲 「地表最強阿姨」　路人喊：她從療養院來了

電影《馗降：粽邪2》上映13天全台票房破4700萬，口碑話題延燒，其中最受注目、被稱作「地表最強阿姨」的演員陳雪甄，也重出江湖，現身戲院給觀眾驚喜，讓大家在西門町捕獲野生阿姨。





擁有怪物演技的陳雪甄，日前一穿上戲服，馬上阿姨上身，對觀眾說：「阿姨剛從療養院出來！」觀眾馬上喊：「阿姨加油！」陳雪甄則回應：「看到那麼多觀眾來支持，阿姨的病好多了！」她也表示，自己私底下其實是很陽光的，和觀眾合照時，陳雪甄更秒變出多種「表情包」，即使8連拍擺出各種表情都絲毫不費力，露出她可愛的一面。

▲陳雪甄（中）穿上最強阿姨戲服，與觀眾合照。（圖／華影）

此外，也有演出電影的楊慶煌，參與過國片全盛時期，拍過很多台灣鬼片，包括：《打鬼救夫》、《飛躍陰陽界》、《到陰間出差》、《人鬼一家親》等，這次暌違20年再拍電影，讓他感觸最深的是有一場上吊戲，現場要用大吊車把他吊起來，拍攝時他感受到一陣冷風，心裏發毛，趕快唸心經希望眾神佛

他，而他自己也隨身攜帶泰國佛牌護身，才順利完成這場不容易的戲。