穿球衣與警犬帥氣合影！黃鴻升「男孩與毛孩照」惹哭萬人

藝人「小鬼」黃鴻升今（16）日上午傳出在北投住處的浴室猝逝，家屬發現時屍體已經僵硬，享年36歲，死訊曝光後震驚演藝圈，經紀人在證實其死訊時也難掩悲痛情緒，演藝圈不少前輩好友也紛紛「關燈」發全黑照片向小鬼致意，粉絲更是湧入社群網站留言表示不捨。稍早，台中市政府警察局也在臉書粉專哀悼，貼出一張上個月小鬼與警犬隊的大型毛孩成員的合影，悲痛的表示「真的不能接受」。





台中市政府警察局的臉書粉專《TCPB 局長室》稍早得知小鬼猝逝的消息後，便PO出一張照片紀念，黑白畫面中小鬼身穿兄弟象球衣，一旁警犬隊的大型犬也一同入鏡，《TCPB 局長室》就表示當時是小鬼到球場為兄弟象開球，剛好在休息室遇到警犬隊，特別拍下這張照片成為彼此的紀念照，最後更難過的表示「如今與大家天人永隔了，願黃鴻升先生安息，R.I.P」。

▲中信兄弟曾邀請小鬼到場開球。（圖／中職提供）

除了中市警局外，不少當天到洲際棒球場看到黃鴻升現場演唱、開球的球迷們也不捨的在底下留言哀悼，「超級難過的，很認真的藝人，肯這樣放下偶像心態跟著上山下海這樣操」、「真的好傷心，手機裡還留著當時他為兄弟開球的照片」、「真的很無常，不久前還很開心看到本人」，而《TCPB 局長室》也難過在留言回應網友「這樣以後在玩很大看不到小鬼了」。

▲上月中市警局就拍下小鬼與警犬的帥氣合照。（圖／翻攝自臉書粉專《TCPB 局長室》）

事實上，小鬼今年8月初才到台中洲際球場開球，現場演唱《地球上最浪漫的一首歌》、《不屑》等歌曲，而據了解小鬼的緋聞女友、啦啦隊女神峮峮原本要參加電視台錄影，原在不知情的情況下進棚，得知小鬼死訊後，就趕緊取消，和經紀人火速離開。（編輯：楊智傑）