影／基努李維剃掉7年絡腮鬍　根本「石內卜」再現！

電影《阿比阿弟系列》首集《阿比阿弟的冒險》，在1989年上映時獲得票房成功，基努李維在片中飾演的「阿弟」一角，也在影迷心中留下深刻印象，至今仍有不少人記得，他當年搞笑賣萌的青澀形象，如今最新的《阿比阿弟尋歌大冒險》回來了，讓基努李維再現噴飯功力。
《阿比阿弟尋歌大冒險》劇情描述阿比（艾力克斯溫特 飾）和阿弟（基努李維 飾），這對邁入中年的活寶，雖然已寫過上千首歌曲，卻始終無法創作出史上最棒的歌曲。當一位來自未來的使者，向他們發出警告，表示只有他們的歌曲可以拯救地球，於是兩人決定再度踏上時空旅行，在女兒和傳奇音樂人的幫助下，寫出一首能再度讓宇宙恢復和諧的驚世之作！。
基努李維為了本片，居然剃掉蓄了7年之久的招牌絡腮鬍，電影造型曝光後，更讓網友驚呼超像《哈利波特》的石內卜！而該片也沒有辜負影迷的期望，日前在美上映後媒體一致好評，《滾石雜誌》更大讚「《阿比阿弟尋歌大冒險》是化解疫情憂鬱的一帖良藥」。
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