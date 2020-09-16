影／基努李維剃掉7年絡腮鬍　根本「石內卜」再現！

電影《阿比阿弟系列》首集《阿比阿弟的冒險》，在1989年上映時獲得票房成功，基努李維在片中飾演的「阿弟」一角，也在影迷心中留下深刻印象，至今仍有不少人記得，他當年搞笑賣萌的青澀形象，如今最新的《阿比阿弟尋歌大冒險》回來了，讓基努李維再現噴飯功力。





《阿比阿弟尋歌大冒險》劇情描述阿比（艾力克斯溫特 飾）和阿弟（基努李維 飾），這對邁入中年的活寶，雖然已寫過上千首歌曲，

▲▼好久不見基努李維（上圖左）耍寶了。（圖／車庫）

基努李維為了本片，居然剃掉蓄了