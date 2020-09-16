小鬼36歲猝逝！名嘴驚爆「恐怖巧合」：2020嚴重會喪命

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日被父親發現在家中猝逝，消息震撼全台，不少演藝圈好友紛紛發文哀悼，而近期三天內海內外三位藝人逝世，剛好都是36歲，悲傷巧合讓粉絲非常鼻酸。對此，資深媒體人狄志偉則在節目指出，曾有命理師向他提點，今年屬豬的有一些會出意外，嚴重可能會喪命，而小鬼也正好屬豬。
狄志偉在新聞節目《新聞大白話》透露，一般人認為逢九必凶，其中羅霈穎（羅姐）在59歲香消玉殞；但沒想到其實36歲似乎也是一個人生門檻，翻開歷史一查，古代四大美人之一的楊貴妃、英國黛安娜王妃、三國時代的周瑜，都是在36歲走掉，36歲是人生的第三個本命年，3和6加起來為9，是比較不吉祥的單數組成。
狄志偉更表示，自己與命理界多位大師也熟識，他震驚表示，某一位老師每年都會出版生肖命理大全，剛才他傳訊息給我時，我也嚇一跳，「因為小鬼屬豬，書中則有寫到，今年屬豬會有一些意外發生，嚴重可能會喪命」他感慨表示，2020不平靜，每送一個人，就希望不要再發生這種憾事。
至於小鬼的死因，警方初步了解，黃鴻升當時陳屍臥室時為面朝下，浴室也有剛放好的洗澡水，警方原本以為黃鴻升褲子半脫趴臥房間內，但仔細一看才發現黃下半身全裸，事後才得知原來是父親將短褲蓋在黃鴻升的身上，所以初步不排除是準備洗澡時脫衣服身體不適，或是出浴室拿東西時不慎滑倒，但最後仍需要法醫解剖後才能釐清最後死因。（編輯：張嘉哲）