小鬼36歲猝逝！名嘴驚爆「恐怖巧合」：2020嚴重會喪命

藝人小鬼（黃鴻升）今（16）日被父親發現在家中猝逝，消息震撼全台，不少演藝圈好友紛紛發文哀悼，而近期三天內海內外三位藝人逝世，剛好都是36歲，悲傷巧合讓粉絲非常鼻酸。對此，資深媒體人狄志偉則在節目指出，曾有命理師向他提點，今年屬豬的有一些會出意外，嚴重可能會喪命，而小鬼也正好屬豬。





其實36歲似乎也是一個人生門檻，翻開歷史一查，古代四大美人之一的楊貴妃、英國黛安娜王妃、三國時代的周瑜，都是在36歲走掉，36歲是人生的第三個本命年，3和6加起來為9，是比較不吉祥的單數組成。

▲對於小鬼突然猝死，名嘴狄志偉上節目時也表示「不敢置信」。（圖／翻攝新聞大白話Youtube）

屬豬會有一些意外發生，嚴重可能會喪命」他感慨表示，2020不平靜，每送一個人，就希望不要再發生這種憾事。