原來是她！麥當勞最新電影級力作　片尾彩蛋讓網友驚呼

還記得不久前《我們與惡的距離》帶來的內心震撼？麥當勞日前釋出全新品牌影片《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》，由《我們與惡的距離》金鐘導演林君陽執導，以國際知名小提琴家、有「小提琴界的莫札特」之稱的林昭亮老師故事為背景，講述30年前指導一名小提琴學生的故事。





▲麥當勞於推出全新品牌影片《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》，由國際知名小提琴家林昭亮的真實故事改編、金鐘導演林君陽執導。（圖／麥當勞提供）

「小提琴界的莫札特」 林昭亮：除了專業更重要的事





「比起夢想和成就，我更希望每個學生都能找到自己的人生。」劇中年輕時的林昭亮這麼說。林昭亮指導過無數的年輕音樂家，帶領尚在迷惘的學子們突破重圍，看到自己身上的光彩。林昭亮老師提到，除了專業、敬業以外，更重要的事：「我從小飄洋過海，遇見很多好老師，有過掙扎有過奮鬥，然而結果算是相當幸運。但經歷這些年我會說『光把琴拉得好還不夠，做一個好人、將心胸放寬些』也許也能讓你將音樂詮釋得更好。」





「對我來講，最大的樂趣就是看到一個學生成長、成熟。」





看劇中飾演學生的Kate，最終沒有考上波士頓交響樂團，反倒是成為獨當一面的樂團經理，看似沒有達成最初設定的夢想，但Kate的臉上卻滿滿幸福自信的笑容。林昭亮作為師長，他認為看見學生成長成熟、擁有成就，就算成就不是在音樂上，只要學生感到滿足，就是老師最大的樂趣了。



▲林昭亮老師分享：「光把琴拉得好還不夠，做一個好人、將心胸放寬些」也許也能讓你將音樂詮釋得更好。（圖／麥當勞提供） ▲林昭亮老師於片中親自帶領學生演奏Ysaÿe 無伴奏小提琴奏鳴曲第二號 作品27 第一樂章--前奏曲 Obsession（圖／麥當勞提供）

橫跨30年 在台灣重現90年代麥當勞





這部劇中的時空背景，橫跨1990年的紐約，至30年後的台北，在1990年代紐約街景的片段裡，主角們在低溫下的微顫抖、路邊的人孔蓋冒出陣陣白煙、陳舊的紅磚路以及經典霓虹燈，很難想像這樣的場景竟然是在台北街頭拍攝而成，而地點就在大家都非常熟悉的西門紅樓。





除了重現紐約街景外，跟著主角走進麥當勞，還能看見十分考究的場景設計，賦予麥當勞陽明山餐廳全新面貌，彷彿回到1990年代：復古的薯條包裝、熟悉的大麥克，甚至是舊款紅白條紋制服，此外，牆面上的各種美式復古海報，更是帶著觀眾一起回味兒時的麥當勞懷舊時光。



▲美術場景出自陳炫劭之手。陳炫劭曾以《夕霧花園》提名56屆金馬獎最佳美術設計。（圖／麥當勞提供） ▲90年代紐約麥當勞場景其實是在台灣的麥當勞陽明山餐廳所搭造。（圖／麥當勞提供）

《我們與惡的距離》金鐘導演林君陽 首次執導品牌影片





首次執導品牌影片的林君陽導演，對於角色的塑造更是下足苦心，他說，「對我來說最重要的是腳色要有因為、所以與個性。」





以《我們與惡的距離》拿下第54屆金鐘獎戲劇節目導演獎的林君陽，這次是第一次執導品牌影片，不少人好奇，拍攝品牌短片與戲劇最大的差別在哪？導演卻說，「我自己覺得沒有很大的不同，其實拍片的共通點是『我們都在說故事』，電影是說故事、這次的品牌影片也是在說故事，只是在篇幅、媒材上的不同，而需要去應對進退，但整體回到說故事的基本是一樣的。」



▲林君陽導演塑造31歲的小提琴家林昭亮。（圖／麥當勞提供）

彩蛋：大螢幕熟面孔 《粽邪2》玉蘭現身





也許你看到影片最後，會覺得飾演長大版Kate的演員非常眼熟。其實她是曾出演過多部電視劇、電影，也曾以電影《菠羅蜜》入圍第56屆金鐘獎最佳新導演獎的陳雪甄， 而你對她的印象可能來自於9月初才上映的《粽邪2》中的玉蘭一角。不過在麥當勞品牌影片中，陳雪甄搖身一變飾演成為獨當一面的樂團經理人的Kate，看著她劇中大口咬下大麥克時的滿足笑容，溫暖且自信，出神入化的演技令人欽佩。





這次麥當勞全新品牌影片大咖雲集，除了實力派演員陳雪甄加持，以及國際樂壇大師、金鐘導演組合的黃金組合，製作團隊更包含以《少年的你》獲選第39屆香港金像獎最佳攝影的余靜萍、以《你那邊怎樣, 我這邊ok》入圍本屆金鐘獎最佳聲音設計獎的羅恩尼，讓整部影片更有看頭。



▲劇中長大後的Kate由知名演員兼導演的陳雪甄飾演。（圖／麥當勞提供）

《這樣的滋味，真好：人生的弦外知音》





導演：金鐘獎導演 林君陽





演員：國際知名小提琴大師 林昭亮、知名演員兼導演 陳雪甄





