聯絡簿簽「黃鴻升」！爸爸神畫功悼念　老師秒勾表現良好

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日在北投住處浴室內猝逝，享年36歲，經過警方初步調查，死因疑為在浴室外滑倒，導致頭部受到重傷釀憾，目前確切的死亡原因還得等解剖結果出爐才能得知，不過消息曝光後，演藝圈內好友與粉絲都相當不捨，就有一位粉絲在聯絡簿上用自己的方式悼念，讓網友也不捨的留言。





聯絡簿是家長確認小孩學習情況的利器，孩子除了記錄當天作業，還有一欄心情日記，讓學生描述生活點滴，幫助老師和家長了解學童狀況，而這位林爸爸就因為女兒喜歡自己每次在簽名時，在簽名欄畫上不同插圖，因此每天都會努力變換把戲簽出不同的內容，更創立臉書粉絲專頁《林爸爸簽聯絡簿啦》分享自己的簽名插圖。

▲小鬼的模樣被留在聯絡簿上，讓不少粉絲心疼表示「有洋蔥」。（圖／《林爸爸簽聯絡簿啦》授權提供）

而小鬼猝逝的消息曝光後，除了明星們紛紛在社群網站上「關燈」發全黑文致意，粉絲們也不捨的湧入社群網站留言，這位林爸爸也在女兒的聯絡簿上將小鬼帥氣的模樣勾勒出來，更表示雖然平常希望是透過圖畫來逗大家開心「但今天抱歉了，現在我能為小鬼做的事只有畫圖悼念他了」，文末也感嘆人生無常，希望大家都能好好把握當下。

這幅圖曝光後，許多粉絲也默默感傷回應，更有大批網友留言整排哭臉表示「畫出他的帥了嗚嗚」、「他一直是我心中的小隊長」、「今天的簽名有洋蔥」、「老師明天檢查聯絡簿可能會偷哭」、「讓我想到他畫畫也很強」、「第一次看林爸爸的聯絡簿笑不出來」。（編輯：楊智傑）