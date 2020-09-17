AKIRA再辦線上演唱會　揪10組藝人連嗨8天！

日本團體「放浪兄弟」公司LDH今年因疫情影響，取消上百場的演唱會，為了提供歌迷新的娛樂內容，7月起推出線上演唱會「LIVE×ONLINE」，活動上線後廣受好評，近期再宣布第2彈演出「LIVE×ONLINE IMAGINATION」，將於9月19日正式開跑，參與藝人包含AKIRA所屬的EXILE THE SECOND、三代目J Soul Brothers等10組藝人輪番上陣。





▲AKIRA日前為了線上演出勤健身。（圖／LDH Taiwan）