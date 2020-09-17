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AKIRA再辦線上演唱會　揪10組藝人連嗨8天！

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-09-17 21:53:35

▲AKIRA將率領「EXILE THE SECOND」於本週舉辦線上演出。（圖／LDH Taiwan）
▲AKIRA將率領「EXILE THE SECOND」再開線上演唱會。（圖／LDH Taiwan）

日本團體「放浪兄弟」公司LDH今年因疫情影響，取消上百場的演唱會，為了提供歌迷新的娛樂內容，7月起推出線上演唱會「LIVE×ONLINE」，活動上線後廣受好評，近期再宣布第2彈演出「LIVE×ONLINE IMAGINATION」，將於9月19日正式開跑，參與藝人包含AKIRA所屬的EXILE THE SECOND、三代目J Soul Brothers等10組藝人輪番上陣。 



LDH今年推出新的娛樂品牌「LIVE×ONLINE」，主打LIVE娛樂滿足粉絲，7月初時一連唱7天嗨翻歌迷；這次公司將再舉辦第2彈線上演唱會，請到10組藝人接力開唱，出演者包含THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、EXILE THE SECOND、DOBERMAN INFINITY、GENERATIONS from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、E-girls、Happiness、Sudannayuzuyully、J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE等團。 

「LIVE×ONLINE IMAGINATION」將於9月19至26日每晚8點在ABEMA全球同步播出，每場演出為2小時，票價含手續費近台幣1400元，詳細購票資訊請至ABEMA查詢。

▲AKIRA最近勤健身準備線上演唱會。（圖／LDH
▲AKIRA日前為了線上演出勤健身。（圖／LDH Taiwan）
▲▼林志玲（上）現身加油，AKIRA受訪得知後很驚喜。（圖／記者林柏年攝）
▲AKIRA日前才來台開球。（圖／記者林柏年攝）
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