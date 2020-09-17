AKIRA再辦線上演唱會　揪10組藝人連嗨8天！

日本團體「放浪兄弟」公司LDH今年因疫情影響，取消上百場的演唱會，為了提供歌迷新的娛樂內容，7月起推出線上演唱會「LIVE×ONLINE」，活動上線後廣受好評，近期再宣布第2彈演出「LIVE×ONLINE IMAGINATION」，將於9月19日正式開跑，參與藝人包含AKIRA所屬的EXILE THE SECOND、三代目J Soul Brothers等10組藝人輪番上陣。
LDH今年推出新的娛樂品牌「LIVE×ONLINE」，主打LIVE娛樂滿足粉絲，7月初時一連唱7天嗨翻歌迷；這次公司將再舉辦第2彈線上演唱會，請到10組藝人接力開唱，出演者包含THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、EXILE THE SECOND、DOBERMAN INFINITY、GENERATIONS from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、E-girls、Happiness、Sudannayuzuyully、J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE等團。
「LIVE×ONLINE IMAGINATION」將於9月19至26日每晚8點在ABEMA全球同步播出，每場演出為2小時，票價含手續費近台幣1400元，詳細購票資訊請至ABEMA查詢。
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