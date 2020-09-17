丁寧回憶不紅低潮時　「小鬼熱情喊我一聲姊」

小鬼（黃鴻升）昨（16日）家中意外過世，消息震驚全世界，圈內外好友至今仍不敢置信，藝人夏如芝、丁寧紛紛發文悼念，一一說出小鬼的好。丁寧透露當年她還不紅時，已有知名度的小鬼卻主動跟自己打招呼，讓她非常暖心，難過表示：「黃鴻升先生突然的離開，像丟下一顆手榴彈，把很多人的心都炸碎了￼￼。」而夏如芝則稱讚他「從來沒有一點架子和距離」，待人總是真誠親切，實在不敢相信老天爺就這樣把他帶走。
丁寧透露，好久之前自己很不紅，且年華老去的時候，在路上遇到小鬼，她說：「他已經開始紅了，我先認出他，但是我跟他也沒有工作上的交集，於是沒跟他打招呼￼，他卻主動跑過來跟我說丁寧姊你好￼，我是小鬼。」雖然自己跟對方不熟，但卻因此喜歡上這個男生，「我依稀記得他誠懇的眼神￼，他的眼神在說：『很高興在這邊遇到妳。』」
丁寧感嘆2020年都在學習「什麼是生命」、「生命的意義」以及「如何珍惜生命」，今年看著很多人過世，大家就好像「啵」￼的￼一聲，飄向天空、完全消失，而小鬼的離開，就像是一顆手榴彈般「把很多人的心都炸碎了￼￼」。她最後也向小鬼喊話，表示：「黃鴻升先生，小鬼，祝福你成為一道光，永遠存在在愛你的人，你所愛的人、你喜愛的行業裡，你離開的只是身體，就如同我相信此刻你正坐在我旁邊一樣，用你那一貫誠懇熱情乾淨的眼睛看著我說：『很高興看到你。』很高興也很榮幸認識你，小鬼 ，一路好走，慢慢走。」
夏如芝發文表示，跟小鬼很久不見，日前難得在一場活動碰面，彼此卻完全不生疏，她說：「這就是小鬼黃鴻升，總是給人滿滿元氣和溫暖！從來沒有一點架子和距離，即使不常聯繫只有偶爾的訊息，他也一樣總是能在遠遠看見你的時候第一時間喊出妳的名字！」
她透露跟小鬼認識超過10年，對方永遠保持赤子之心，對待自己熱愛的人事物更是充滿熱誠，實在不願相信這麼好的一個人，就這樣離開大家，表示：「2020才剛要入秋，就來了這麼令人不捨的消息，真心祈願不要再有令人扼腕的事情發生了....也希望大家，把握當下，即時把愛說出來，照顧好自己，珍惜身邊每個愛你、你愛的人。」