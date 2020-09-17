丁寧回憶不紅低潮時　「小鬼熱情喊我一聲姊」

小鬼（黃鴻升）昨（16日）家中意外過世，消息震驚全世界，圈內外好友至今仍不敢置信，藝人夏如芝、丁寧紛紛發文悼念，一一說出小鬼的好。丁寧透露當年她還不紅時，已有知名度的小鬼卻主動跟自己打招呼，讓她非常暖心，難過表示：「黃鴻升先生突然的離開，像丟下一顆手榴彈，把很多人的心都炸碎了￼￼。」而夏如芝則稱讚他「從來沒有一點架子和距離」，待人總是真誠親切，實在不敢相信老天爺就這樣把他帶走。





▲夏如芝不捨小鬼離開大家。（圖／夏如芝臉書）