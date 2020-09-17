小鬼猝逝眾不捨！生前溫柔事蹟曝光　網「4字優點」狂讚

藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日被家人發現陳屍在北投住處，消息傳出後震驚各界，不少演藝圈好友紛紛在社群平台發文哀悼，而在一片悲痛之餘，有網友發現小鬼在世時，經常的溫柔待人都被看在眼裡，更有不少人對於他的「人緣極佳」、「做人成功」感到讚嘆。
一名網友在PTT貼文指出「小鬼過世之後，隨便滑個IG都可以看到超級長文，而且真的為它哀悼的藝人，完全數不清，還有一大堆感謝被照顧的文章，可見小鬼生前的溫柔照顧，讓身邊的友人都感受到了，希望他一路好走」。
只見貼出的截圖當中，小鬼照顧友人的行動全被揭露，包含「衝到急診室去陪阿喜鼓勵她」、「不想打漆彈生氣，原因是害怕打傷KID等其他藝人」、「與孟耿如拍戲相當照顧對方」、「發現海芬姊對方很久沒貼文了，還會主動傳訊息問對方是不是心情不好 」、「對記者及工作人員態度都很好」、「提醒可青工作時要自己找鏡頭」、「私下穩定Sandy主持時情緒及調適」、「提醒元元不要整天拍網美照，要懂的精進自己」。
種種對於後輩照顧與對前輩的關心，都在哀悼文當中表露無遺，貼文一出，網友也紛紛回應「做人太成功了，老天爺真的太不公平了」、「以前節目也看五熊跟鬼鬼說過拍片的時候照顧新人，都把他當親哥」、「人緣真的太好，做人也很成功，真的天妒英才」、「看到海芬的那個就知道，真的是好人，一路好走」、「做人成功，不失格局，人緣真的很好」、「我也沒想到，跟他認識的人這麼多，看這些事蹟真的覺得很鼻酸，盼他一路好走」。（編輯：張嘉哲）