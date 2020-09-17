小鬼猝逝眾不捨！生前溫柔事蹟曝光　網「4字優點」狂讚

藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日被家人發現陳屍在北投住處，消息傳出後震驚各界，不少演藝圈好友紛紛在社群平台發文哀悼，而在一片悲痛之餘，有網友發現小鬼在世時，經常的溫柔待人都被看在眼裡，更有不少人對於他的「人緣極佳」、「做人成功」感到讚嘆。





▲藝人小鬼猝逝消息曝光後，藝能界好友相繼發文哀悼，其中海芬姐的發文更引起網友討論。（圖／翻攝海芬IG）