小鬼逝世！網點開IG抓出「驚人轉變」超疑惑：一堆人這樣

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，不僅是粉絲感到悲痛萬分，演藝圈內的藝人明星也紛紛發文哀悼。不過，就有女網友指出，自從噩耗傳出後，她就發現小鬼IG的驚人轉變，直呼「到底為何會這樣？」





▲網友貼出小鬼IG粉絲成長照。（圖／翻攝Dcard）