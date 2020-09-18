小鬼逝世！網點開IG抓出「驚人轉變」超疑惑：一堆人這樣

知名藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳猝逝，享年36歲，死訊一傳出，不僅是粉絲感到悲痛萬分，演藝圈內的藝人明星也紛紛發文哀悼。不過，就有女網友指出，自從噩耗傳出後，她就發現小鬼IG的驚人轉變，直呼「到底為何會這樣？」
17日有一名網友於《Dcard》上發文，表示對於發生這樣的憾事大家一定都很震驚，但她指出，自從小鬼過世的消息曝光後，發現小鬼的Instagram粉絲人數暴增好幾萬。
她透露，新聞剛出來時其IG粉絲人數大概92、93萬，但一直到17日凌晨已經達到了101萬人，「我是認真想知道為何想去追蹤過世的人，之所以會去追蹤一個人，是因為想看到他接下來的動態對吧？但這個帳號以後應該也不會再有貼文更新，那是為什麼呢？為什麼現在才追？」
原PO坦言，自己知道可能會有人覺得這有什麼好討論的，「但每當有藝人過世消息出來的那幾天，往往都會有粉絲人數暴增的現象發生，我百思不得其解，所以如果大家有自己的原因都可以跟我分享！！謝謝」。
問題一曝光後，就引來許多網友留言，「怕自己會忘記，所以追蹤」、「每個人緬懷的方式不同，況且人數增加總比人數減少要來得好吧⋯有更多的人會一起記得他」、「就是想要懷念的這份心意 ，我們認識那麼多人 要記得去追蹤每一個藝人真的太難」、「就像是外國人會去墓園放花，這種就是一個哀悼的方式，不需要用功利的角度去想吧。」
其中也有人分享三大原因，表示「1、喜歡這個藝人但以前沒有刻意追蹤；2、平常沒有到超愛，但因為風評不錯有好感；3、當他逝世後，看新聞了解他，產生好感，然後123因為覺得自己沒有珍惜有他在的時光，感到惋惜所以回頭追蹤」。
藝人小鬼（黃鴻升）16日驚傳於北投住家過世，檢警相驗遺體後，初步排除外力介入，法醫高大成也指出，小鬼死因分別有「心肌梗塞」和「在浴室跌倒」2大可能性，今（18）日下午也將進行解剖釐清死因。（編輯：陳雅雲）