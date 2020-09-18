靠「打巴掌」撩妹？邱志宇另類追求法　令人咋舌

由郭珍弟執導的3段式愛情電影《戀愛好好說》，公布主視覺海報，以姚愛寗狠甩邱志宇巴掌「不打不相愛」作趣味呈現。據了解，姚愛寗和邱志宇在片中共有3場「打巴掌戲」，還一路從台北大稻埕，打到吉隆坡的白光墓園。





而姚愛寗也從剛開始不敢真打，到最後全面開戰，不僅把邱志宇打得眼冒金星，最後左臉還被打腫到得靠冰敷、才能繼續上陣拍戲。有趣的是，該「打巴掌戲」靈感，其實來自「一代妖姬」白光和「千面小生」嚴俊、71年前的經典電影《血染海棠紅》，而邱志宇更和姚愛寗在白光墓園跳起探戈，以表達致敬。

▲▼邱志宇（左）在片中偷偷喜歡姚愛寗。（圖／海鵬）

《戀愛好好說》改編自日本傳奇女作家岡本加乃子的短篇小說，並由台日聯合出資製作，跨越日本、台灣、馬來西亞3地拍攝，劇情以「說不出口的愛情」為主軸，描述一個不平靜的跨年夜裡，跨越了3地的愛情追逐，全片分成3個篇章，描寫3對男女在跨年時發生的趣味際遇。

第一篇《越年》中，馬來西亞籍電影修復師吳英樹（邱志宇飾），因為修復經典片《血染海棠紅》受到啟發，決定師法一代巨星白光甩巴掌橋段，在離職前夕讓他暗戀的女同事杜小蘭（姚愛寗飾）對他「印象深刻」，未料杜小蘭氣得為「討回公道」，竟在跨年夜一路追趕他到大稻埕，之後更為追求這份愛情而遠赴吉隆坡…。《戀愛好好說》