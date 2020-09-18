《MIU404》周邊商品太夯　讓綾野剛「大崩潰」

由星野源、綾野剛共同主演的日劇《MIU404》，全部11集均締造超過雙位數收視率，除了緊張劇情，劇中的周邊商品「機搜烏龍麵」也是觀眾關注的焦點，但美食卻讓綾野剛非常苦惱，因為他每集邊吃邊演，最後崩潰大喊：「不行！我真的極限了！！」





▲▼《MIU404》劇情緊湊，1集完結1個案件。（圖／WAKUWAKU JAPAN）