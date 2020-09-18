《MIU404》周邊商品太夯　讓綾野剛「大崩潰」

由星野源、綾野剛共同主演的日劇《MIU404》，全部11集均締造超過雙位數收視率，除了緊張劇情，劇中的周邊商品「機搜烏龍麵」也是觀眾關注的焦點，但美食卻讓綾野剛非常苦惱，因為他每集邊吃邊演，最後崩潰大喊：「不行！我真的極限了！！」
《MIU404》因為疫情影響，延期2個月才開播，以「1集完結1個案件」為主軸，將全部11集完美串連，還把2018年的名作《法醫女王》融合其中，讓《MIU404》增添許多彩蛋；甚至出現在《我的家政夫渚先生》完結篇，2劇變成「同個世界」，網路掀起話題，登上關鍵字熱搜。
繼《產科醫鴻鳥（天才婦科醫）》之後，綾野剛、星野源再度攜手合作，2人飾演個性南轅北轍的警察搭檔，他們劇中辦案節奏明快，與一般刑警劇大不同；而新生代男星菅田將暉在沒有任何告知的狀況下出現，讓劇情更加緊張刺激；完結篇播出後，許多觀眾看完雖然失落，但表示：「感謝帶來如此幸福的星期五（播出日）」，更敲碗「如果有續集的話絕對要看！」
《MIU404》除了故事無懈可擊，劇中衍生出的周邊商品也成為粉絲搶購的重點，每集幾乎都會出現的「機搜烏龍麵」，各式各樣的作法雖然讓觀眾食指大動，但演員們因邊吃邊演，綾野剛因此吃太多大喊：「真的極限了！肚子飽到吃不下了啦！」《MIU404》9月18日起，平日晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出。
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