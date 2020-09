BTS節目告白　「工作最棒的部分」是因為有ARMY

南韓天團BTS防彈少年團上個月發行的單曲 《Dynamite》,在推出24小時內達成1260萬串流次數,打破Spotify平台的紀錄。為慶祝這歷史上的里程碑,Spotify在最新一集的《For The Record》Podcast系列「BTS: The Band, The Brand & The ARMY」中,邀請到BTS受訪,7成員藉由節目表示,能讓他們表演的理由、最棒的部分就是有ARMY(粉絲名)的存在。





▲▼BTS接受Spotify訪問。(圖/Spotify)