BTS節目告白　「工作最棒的部分」是因為有ARMY

南韓天團BTS防彈少年團上個月發行的單曲 《Dynamite》，在推出24小時內達成1260萬串流次數，打破Spotify平台的紀錄。為慶祝這歷史上的里程碑，Spotify在最新一集的《For The Record》Podcast系列「BTS: The Band, The Brand & The ARMY」中，邀請到BTS受訪，7成員藉由節目表示，能讓他們表演的理由、最棒的部分就是有ARMY（粉絲名）的存在。
Spotify和BTS的成員探討《Dynamite》這首歌對他們的意義，特別在這個全世界共體時艱的時刻，分享他們創作過程的幕後故事。BTS談到他們對ARMY的感激之情，以及他們希望以何種樣貌存在未來世代的記憶裡。
對於《Dynamite》的成功，Suga進一步分享：「我認為對每個人來說，Dynamite都是非常平易近人且可以輕鬆聆聽的，不管是來自任何世代的任何人。尤其在疫情的影響下，我們想要寫出一首歌詞明亮、鼓舞人心的歌曲。因此，我們也很高興大家享受這首歌，並且從中得到一些能量。」
RM也提到他們製作音樂的一些思維：「其實方法是很多元的，有時我們從旋律著手，有時我們從一些詞彙或概念下手，但基本上，當我們要製作一張專輯時，如果有一個像是主題或是關鍵字定調後，整張專輯就會以此概念貫穿下去。如果我們成功先想出了關鍵字，那接著大家就會一起討論曲目、旋律以及歌詞等等，所以說，製作一張專輯對我們來說，就好像是在拼拼圖一樣。」
J-hope跟著說道：「製作音樂的過程很困難，就好像是生產的過程一樣，需要很多的專注及精力，以及注入大量的時間。當我們得到理想的結果、看到成品時，我真的很為我們感到驕傲且充滿成就感。」
最後，V談到他們工作中最棒的一部分：「我想最棒的部分是ARMY，他們是我們表演的理由。正是他們的熱情和支持讓我們可以持續走下去。所以說，我們的ARMY，也就是我們的粉絲，正是我們工作中最棒的部分。」
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