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小鬼恐死於主動脈剝離！急診醫曝最容易引發「5大族群」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-18 23:30:50｜update2020-09-18 23:30:58

▲小鬼黃鴻升猝逝，消息震驚演藝圈。（圖／翻攝黃鴻升臉書）
▲小鬼黃鴻升猝逝，消息震驚演藝圈，而根據今（18）日遺體解剖結果，初判因心血管問題導致死亡。（圖／翻攝黃鴻升臉書）

藝人小鬼黃鴻升16日被家人發現倒臥在家猝逝，消息震驚全台，今（18）日遺體解剖結果出爐，初判為「心血管問題」，據小鬼經紀人透露，死因可能為「主動脈剝離造成血管阻塞」。而主動脈剝離又是什麼呢？急診室醫師田知學就曾在Youtube講解過，並指出有「最容易引發的五大族群」要特別注意。



醫師田知學在Youtube頻道「健康多1點HEALTH PLUS」表示「如果出現主動脈剝離的症狀，會出現劇烈的胸痛，而且從前胸痛到後背，像是有人從背後砍了一刀，但隨著剝離的狀況不同，疼痛感可能會繼續往下延伸，或者從下往上」。

至於哪些族群應該特別注意？田知學提到，主動脈剝離好發對象包括，「高血壓沒有控制好」、「結締組織異常（如馬凡氏症候群患者）」、「主動脈瓣先天有異常」、「靠近主動脈位置曾經開過刀」、「胸部曾經遭遇過如車禍等強力撞擊」的人。

▲急診醫師透露最容易引發主動脈剝離的「五大族群」。（圖／翻攝）
▲急診醫師透露最容易引發主動脈剝離的「五大族群」。（圖／翻攝健康多1點HEALTH PLUS Youtube）
另外，國泰醫院心血管中心部主任兼心臟血管外科主任侯紹敏則提到，主動脈剝離好發於40至60歲，除非患者主動脈明顯異常變寬大，不然很難透過檢查發現，約8、9成患者會出現前胸到後背撕裂般劇痛，這是主動脈剝離典型症狀。

侯紹敏透露主動脈剝離的過程「就像剝橘子皮，附著在心臟上的主動脈硬生生脫離，過程兇猛」，主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，若主動脈剝離，會造成器官缺氧壞死，高達50%病人在發作當下就死亡。（編輯：張嘉哲）

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