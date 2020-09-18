小鬼恐死於主動脈剝離！急診醫曝最容易引發「5大族群」

藝人小鬼黃鴻升16日被家人發現倒臥在家猝逝，消息震驚全台，今（18）日遺體解剖結果出爐，初判為「心血管問題」，據小鬼經紀人透露，死因可能為「主動脈剝離造成血管阻塞」。而主動脈剝離又是什麼呢？急診室醫師田知學就曾在Youtube講解過，並指出有「最容易引發的五大族群」要特別注意。





▲急診醫師透露最容易引發主動脈剝離的「五大族群」。（圖／翻攝健康多1點HEALTH PLUS Youtube）