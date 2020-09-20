高雄電影節開閉幕片　《親愛的殺手》《訪客》挑戰尺度

「第20屆高雄電影節」公布開、閉幕片，分別為賴孟傑導演的新作《親愛的殺手》，由鄭人碩、邱偲琹主演，以及新銳導演蔡佳穎的首部長片《訪客》，邀請張軒睿、戴立忍等實力派演員共同演出，兩部作品不論在題材或風格，都展現台灣電影的多元面向。





開幕片《親愛的殺手》以弱勢族群為主角，描述鄭人碩飾演的身障男子，在因緣際會下，認識了邱偲琹飾演的沉默少女，在生活上受盡欺凌與剝削的兩人，命運就此相互糾纏，電影透過兩對弱勢家庭相互對照，大膽探索社會邊緣人的情感關係，兩位主角在片中更挑戰大尺度情慾表演，精準呈現照顧者與被照顧者，各自的辛酸苦楚，情感張力驚人。

▲▼《訪客》獲選為2020高雄電影節閉幕片。（圖／高雄電影節）

不同於開幕片社會寫實的大膽風格，閉幕片《訪客》將以科幻驚悚風格，為影展劃下句點，故事描寫長期與父親交惡的男主角，因父親某晚遭闖空門小偷攻擊而受傷，有了破冰徵兆，但某日對門鄰居，透露當日家中發生的詭異事件，讓他的日常開始崩壞。

電影由曾入圍金鐘獎最佳男主角的張軒睿，和金馬獎得主戴立忍攜手演出父子，與高慧君、姚愛寗、陳漢典、林映唯等人，和觀眾一同揭開層層謎團，燒腦的劇情與意想不到的故事發展，將讓觀眾看得目不轉睛。2020高雄電影節將於10月16日至11月1日舉行。