影／想到學生時期講的幹話？《同學麥娜絲》揪你一起唬爛

金獎導演黃信堯首部劇情長片《大佛普拉斯》，在2017年上映時風靡全台，第二部作品《同學麥娜絲》預告也曝光，引發網友熱烈討論，此次卡司多更多，除了先前已公布的演員鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥，在片中化身「四人幫」老同學之外，還包括金馬影帝陳以文、潘慧如、王彩樺、朱芷瑩、洪小鈴、楊蕎安和莊益增等，華麗卡司陣容令人眼睛一亮。





啊堯導演透露，此次電影故事創意來自於，他和高中同學的情誼與人生經歷，學生時期在泡沫紅茶店刁牌的幹話，在出社會後卻變成對唬爛人生的聲聲無奈與嘆息，啊堯導演表示：「《大佛普拉斯》與《同學麥娜絲》的『加與減』，其實代表著人生有起有落，其實每個人都會面臨『生活好難』的困境，要如何面對，有時真的需要一些老朋友支持，並且讓你抒發情緒。在第一部電影後我重新審視自己，也想起了我年輕時最親密的朋友們。」

▲▼《同學麥娜絲》故事創意來自於，導演黃信堯和高中同學的情誼與人生經歷。（圖／甲上）

談到片中「四人幫」選角，啊堯導演說：「鄭人碩性格上講義氣、脾氣直，覺得對的事情就去做，這部分與角色不謀而合；而施名帥偶爾有點天馬行空的特性，也很符合片中愛作夢的角色；納豆近年來演技爆發，這次在《同學麥娜絲》的表現，一定會讓大家眼睛為之一亮；而劉冠廷的角色非常不容易詮釋，但他在《陽光普照》的演出，讓我覺得他絕對可以勝任這個角色。」

《同學麥娜絲》電影創意來自黃信堯拍攝的紀錄片《唬爛三小》，講述四位高中同學長大後的生活，幽默道出中年男子面對到的人生困境。電影將於11月20日上映。