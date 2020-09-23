影／孫可芳聯手謝盈萱「捉弄徐若瑄」　嗑光這樣東西

孫可芳在電影《孤味》飾演小妹「佳佳」，與謝盈萱、徐若瑄一起合演姊妹，讓她激動地說：「一個是劇場女神，一個是不敗女神，所以在拍戲前我還滿緊張的，但第一次見面後我就覺得：『天啊！她們就好像我的親姊姊喔。』完全沒有距離感。」
對於和孫可芳首度合作，徐若瑄也大讚：「從讀本時候我就感覺到她的專業，她會提出很多去幫助這個角色更好的想法。」片中一場姊妹談心戲，讓孫可芳印象特別深刻，由於徐若瑄在片中飾演的二姊個性較為嚴肅，孫可芳只好聯手謝盈萱，捉弄已經刷完牙的徐若瑄吃糖，結果三人玩得太忘我，差點把劇組準備的糖果吃光，讓道具組嚇得直呼：「不要再吃了，糖果已經快沒有了！」
回憶起這場戲，孫可芳表示：「這場戲對我來說很不像在拍戲，很像姊妹之間自然會發生的事，幾乎可說是本色演出。」真誠且自然的互動，也讓徐若瑄開心表示：「整個拍戲的過程真的非常享受，常常拍完喊卡之後會有一種莫名感動，覺得這樣的演員組合很珍貴。」
《孤味》敘述林秀英（陳淑芳 飾）是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫（龍劭華 飾）無聲無息地離家後，便靠著賣蝦捲，獨自撫養三個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，三個女兒更是成就非凡，大女兒阿青（謝盈萱 飾）是國際舞者，二女兒阿瑜（徐若瑄 飾）在台北當整形醫生，小女兒佳佳（孫可芳 飾）則接手自己的餐廳事業。眼看就要苦盡甘來，秀英卻在70大壽當天接到丈夫離世的噩耗，在替這位有名無實的丈夫籌辦喪禮的同時，竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人……。