影／孫可芳聯手謝盈萱「捉弄徐若瑄」　嗑光這樣東西

孫可芳在電影《孤味》飾演小妹「佳佳」，與謝盈萱、徐若瑄一起合演姊妹，讓她激動地說：「一個是劇場女神，一個是不敗女神，所以在拍戲前我還滿緊張的，但第一次見面後我就覺得：『天啊！她們就好像我的親姊姊喔。』完全沒有距離感。」





▲（左起）謝盈萱、孫可芳、徐若瑄，相處像親姊妹。（圖／威視）