影／威尼斯史上最爭議電影！觀眾看到竄逃「摔下樓梯」

威尼斯影展上「恥」度最大的電影《異端鳥》首映時，由於片中內容出現大量戰亂、焚屍、強姦、屠殺、亂倫等情節，放映時有觀眾「衝向出口，摔下樓梯，倉皇逃竄」，雖然作品充滿爭議，但放映完後留下的觀眾，卻又連續鼓掌10分鐘，如此兩極的反應，也讓《異端鳥》成為威尼斯影展史上最具爭議的作品。





《異端鳥》影片以一個小男孩的視角，描寫了歐洲二戰期間的悲慘景象。小男孩的父母把他送到鄉下避難，與他失去了聯繫，男孩開始在各個村莊之間流浪，因為他的黑頭髮、黑眼睛，村民認為他是吉卜賽人，會給村子帶來不祥，以各種方式折磨他。

▲▼戰爭的殘酷，小男孩最知道。（圖／聯影）

他曾被埋在土裡，只有腦袋露在外面，烏鴉將他啄得傷痕累累，他目睹人們在暴力、墮落和無知的鏈環中彼此吞噬，當他躺在鐵軌上，讓火車從自己身上呼嘯而過，他體會到的只有飽受凌辱卻依然倖存的快樂。影片在黑白光影下，呈現出絕美的視覺質感，一齣戰爭浮生錄在魔幻的視角下就此展開。

導演瓦紮莫豪爾表示，自己兩次作為後備軍去過阿富汗，在聯合國兒童基金會工作，在盧安達等難民營工作過，因此見到過很多人間悲劇，和很多倖存的兒童對話，「對我來說，這是一個真實的世界。」導演表示，拍攝時並沒有讓小演員，直接目睹這些殘暴的戲碼，而是單獨拍攝其反應，但男孩最終還是表示，不想當演員了。