BTS聯合國演講：愛自己就有希望　推新遊戲陪伴全球粉絲

南韓夯團BTS防彈少年團受邀參與第75屆聯合國大會，他們特地錄製7分鐘的影片，傳達正面與希望的訊息，鼓勵陷入低潮的各位保持積極態度，影片推出一天時間已破400萬人收看。他們的新手機遊戲「BTS Universe Story」今（24日）正式推出，內容以BTS的世界觀為基礎製作，7位成員也擔任3D擬真角色模特兒，在疫情嚴峻的情況下，透過遊戲方式陪伴粉絲。





▲▼「BTS Universe Story」執行長Ken Kim（上）以BTS的世界觀推出遊戲。（圖／網石）