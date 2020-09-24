BTS聯合國演講：愛自己就有希望　推新遊戲陪伴全球粉絲

南韓夯團BTS防彈少年團受邀參與第75屆聯合國大會，他們特地錄製7分鐘的影片，傳達正面與希望的訊息，鼓勵陷入低潮的各位保持積極態度，影片推出一天時間已破400萬人收看。他們的新手機遊戲「BTS Universe Story」今（24日）正式推出，內容以BTS的世界觀為基礎製作，7位成員也擔任3D擬真角色模特兒，在疫情嚴峻的情況下，透過遊戲方式陪伴粉絲。
BTS前年出席第73屆聯合國大會UNICEF青年議程《Generation Unlimited》發表活動，以「愛自己、為自己發聲」為旨，隊長RM以英文進行7分鐘的演講，正向的訊息引發全球關注；他們此次配合第75屆聯合國大會，錄製一段7分鐘的影片，鼓勵在疫情衝擊下，遇到各種困境的全球人士。
RM表示，他們沒有想過BTS有現今的功成名就，而新型冠狀病毒肺炎也是他們預料之外的事，許多工作因此被迫取消，與成員都感到徬徨與孤獨，他比喻夜晚的天空沒了星星，但看到窗戶反射的臉龐時，就會警惕自己不能因受到挫折就放棄夢想、忘記自己的樣子，他說：「希望你能拚命的愛自己，並想像未來。我們的明天可能是黑暗、痛苦與艱難，走路可能還會跌倒，但夜晚越深，星星就越亮，看不到星星，就靠著月光，沒有月光，就用彼此的臉作為燈光。畢竟曙光來臨，黎明就會變黑暗。」他希望大家不要輕易放棄，勇敢面對與愛自己，地球與生活就會持續運轉、創造無限可能。
BTS今推出新手機遊戲「BTS Universe Story」，7位成員特地擔任此次3D擬真角色的模特兒，透過掃描成員的臉部，以及近期的影片與照片，完整展現每位成員各自的特色。玩家可藉由遊戲內的「收藏」，自由裝扮BTS成員的服裝、造型，而打開AR系統，成員就會以虛擬實境的方式，出現在粉絲的生活中。
該遊戲開發總監兼執行長的Ken Kim受訪表示：「BTS Universe Story是以「防彈少年團世界觀」為基礎，製作的互動式社交遊戲，不僅能以簡單的問答選項，讓粉絲沉浸於包含『花樣年華』等故事情節，同時也了招募粉絲ARMY們在遊戲推出前創作故事，而這些ARMY們的創作，不僅已經加入遊戲之中，現在所有的玩家也可以在遊戲內擔任創作者，製作專屬的故事。其他玩家可以在遊戲內播放情節，有不同選項可引導出不同結局、體驗多元的內容，同時也能評價其他玩家的創作，互相交流ARMY與BTS的故事！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。