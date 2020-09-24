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溫昇豪、是元介、藍鈞天、JR組團　辦「男人KTV」演唱會

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-09-24 21:05:37

▲是元介（左起）、溫昇豪 、JR紀言愷、藍鈞天四位好友即將一起合作開演唱會《男人KTV》。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）
▲是元介（左起）溫昇豪 、JR、藍鈞天將一起開演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

溫昇豪、是元介、藍鈞天與JR（紀言愷）今（24日）出席「男人KTV」演唱會售票記者會，幕後老闆、前「Energy」成員Toro（郭葦昀）也現身。他們揭露該演唱會的計畫，是來自於溫昇豪和Toro的討論，於是透過Toro成立的「拓駱公司」啟動「男人KTV計畫」。



▲前Energy
▲前Energy團員Toro（中）現在退居幕後當製作人。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）
Toro退出Energy後，已有10多年沒接受媒體訪問，今更被媒體拍到發福模樣，他坦言非常緊張，前一晚還跟溫昇豪對記者會細節到凌晨2點。他身兼演唱會製作人，透露是元介的聲音跟張震嶽一樣，話鋒一轉對JR說，希望他這次演唱會上不要再跳舞，可以走一些爵士路線，也說近期去看了藍鈞天主演的舞台劇《小兒子》，笑說自己哭掉一整包衛生紙。


談到4位討論曲風會吵架嗎？溫昇豪說：「大家會就各自擅長的曲風去討論並且融合，所以不會有爭吵的情況發生。」他笑說，自己這次成為「男團新人」，當初因為身高不夠，不然也曾去試鏡組F4，打趣請是元介、藍鈞天、JR等前輩給他建議，希望這樣的「限定組合」能引發觀眾興趣，也說眾人是被「歌手耽誤的演員」。

溫昇豪、藍鈞天與JR都已為人父，是元介被問是否會羨慕到想組織家庭？他笑說，先把這次演唱會唱好，再好好思考，打趣表示：「未來組爸爸KTV。」再問是元介會邀請李千那來嗎？溫昇豪出面救援：「會，我會邀請她來！」是元介則說自己會邀請媽媽來觀看演唱會。


▲溫昇豪即將和兄弟一起合作開演唱會《男人KTV》。（圖／記者葉政勳攝
▲溫昇豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）
▲JR紀言愷即將和兄弟一起合作開演唱會《男人KTV》。（圖／記者葉政勳攝
▲JR紀言愷。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）
▲是元介即將和兄弟一起合作開演唱會《男人KTV》。（圖／記者葉政勳攝
▲是元介。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）
▲藍鈞天將和兄弟一起合作開演唱會《男人KTV》。（圖／記者葉政勳攝
▲藍鈞天。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）


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