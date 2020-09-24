溫昇豪、是元介、藍鈞天、JR組團 辦「男人KTV」演唱會
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-09-24 21:05:37
溫昇豪、是元介、藍鈞天與JR（紀言愷）今（24日）出席「男人KTV」演唱會售票記者會，幕後老闆、前「Energy」成員Toro（郭葦昀）也現身。他們揭露該演唱會的計畫，是來自於溫昇豪和Toro的討論，於是透過Toro成立的「拓駱公司」啟動「男人KTV計畫」。
Toro退出Energy後，已有10多年沒接受媒體訪問，今更被媒體拍到發福模樣，他坦言非常緊張，前一晚還跟溫昇豪對記者會細節到凌晨2點。他身兼演唱會製作人，透露是元介的聲音跟張震嶽一樣，話鋒一轉對JR說，希望他這次演唱會上不要再跳舞，可以走一些爵士路線，也說近期去看了藍鈞天主演的舞台劇《小兒子》，笑說自己哭掉一整包衛生紙。
談到4位討論曲風會吵架嗎？溫昇豪說：「大家會就各自擅長的曲風去討論並且融合，所以不會有爭吵的情況發生。」他笑說，自己這次成為「男團新人」，當初因為身高不夠，不然也曾去試鏡組F4，打趣請是元介、藍鈞天、JR等前輩給他建議，希望這樣的「限定組合」能引發觀眾興趣，也說眾人是被「歌手耽誤的演員」。
溫昇豪、藍鈞天與JR都已為人父，是元介被問是否會羨慕到想組織家庭？他笑說，先把這次演唱會唱好，再好好思考，打趣表示：「未來組爸爸KTV。」再問是元介會邀請李千那來嗎？溫昇豪出面救援：「會，我會邀請她來！」是元介則說自己會邀請媽媽來觀看演唱會。