溫昇豪、是元介、藍鈞天、JR組團　辦「男人KTV」演唱會

溫昇豪、是元介、藍鈞天與JR（紀言愷）今（24日）出席「男人KTV」演唱會售票記者會，幕後老闆、前「Energy」成員Toro（郭葦昀）也現身。他們揭露該演唱會的計畫，是來自於溫昇豪和Toro的討論，於是透過Toro成立的「拓駱公司」啟動「男人KTV計畫」。

▲前Energy團員Toro（中）現在退居幕後當製作人。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

× ▲前Energy團員Toro（中）現在退居幕後當製作人。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

▲溫昇豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

× ▲溫昇豪。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

▲JR紀言愷。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

× ▲JR紀言愷。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

▲是元介。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

× ▲是元介。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）

▲藍鈞天。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.09.24）