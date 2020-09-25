鄭裕美牽手南柱赫「甜蜜驅魔」　連孫藝真、孔曉振都比讚

韓劇《非常校護檔案》今（25日）播出，主演鄭裕美、南柱赫，導演李京美以及編劇鄭世朗出席記者會，鄭裕美表現興奮，頻頻和南柱赫互動、並用虛擬的激光劍暴打「果凍」；而編劇鄭世朗更直言能夠和女神合作很不真實。劇集更得到朴贊郁導演、李英愛、孔曉振、孫藝真等多位名人推薦，讓大家更期待此次的新劇。
劇中，鄭裕美有著別人看不見「果凍」特殊能力的校內保健老師安恩英，她將與南柱赫飾演的漢語教師洪仁杓一同驅魔打「果凍」。鄭裕美會上手舞足蹈表示：「我很想好好表現這個角色，把在小說中感受到的感動傳達給大家。」說完後叫了一聲：「Yeah！」又比了個大大的愛心，少女心十足的自然反應格外俏皮可愛。
有趣的是，《非常校護檔案》的線上記者會上，背景製作許多可愛的漂浮動畫，其中一段鄭裕美拿著劇中驅魔的玩具槍奮力「滅果凍」，意外變成鄭裕美「爆打」南柱赫的錯覺，而「南朋友」以「女友視角」摸頭的畫面讓粉絲們尖叫不已，期待2人在劇中會有更多浪漫的火花。
在演藝圈人緣甚廣的李京美導演，也得到多位好友應援，包含李英愛、孔曉振、孫藝真等人，都紛紛推薦李導演的新作，和大家分享他們期待這部作品的原因。
李英愛表示：「原作特有的活潑魅力，會如何在李京美導演的手中重獲新生，（李京美導演）如何演繹出屬於她的那個具獨創性的幻想世界也值得期待。」孔曉振則說：「擁有無限魅力的李京美導演打造的《非常校護檔案》不是電影，而是劇集；魅力十足的演員鄭裕美、南柱赫的合作，令人期待新鮮有趣的內容如何通過影像呈現。」孫藝真表示：「最期待李京美導演獨有的特別、魅力的世界觀。」《非常校護檔案》9月25日在Netflix播出。