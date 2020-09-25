鄭裕美牽手南柱赫「甜蜜驅魔」　連孫藝真、孔曉振都比讚

韓劇《非常校護檔案》今（25日）播出，主演鄭裕美、南柱赫，導演李京美以及編劇鄭世朗出席記者會，鄭裕美表現興奮，頻頻和南柱赫互動、並用虛擬的激光劍暴打「果凍」；而編劇鄭世朗更直言能夠和女神合作很不真實。劇集更得到朴贊郁導演、李英愛、孔曉振、孫藝真等多位名人推薦，讓大家更期待此次的新劇。

▲▼南柱赫（上）跟鄭裕美在新作中有不少對手戲。（圖／Netflix）