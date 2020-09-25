廣末涼子迷倒硬漢　意外獲得一間房子！

電影《太陽之家》宛如日本版《做工的人》，除了聚焦陽剛味十足的木工工頭信吾（長渕剛 飾）、水泥工匠高史（瑛太 飾）的職人精神和鐵漢柔情，2大美女飯島直子、廣末涼子更是一大亮點。現實生活中已是3個孩子母親的廣末涼子，此次飾演獨力扶養幼兒的單親媽媽芽衣，既要一肩扛起一家生計，也要時時顧慮年幼兒子的心情，堅毅又楚楚動人的模樣，讓工頭信吾都忍不住誇下海口要為她蓋一棟房。

▲在拍攝現場，長渕剛（前）會以「直醬」稱呼飯島直子。（圖／天馬行空）