廣末涼子迷倒硬漢　意外獲得一間房子！

電影《太陽之家》宛如日本版《做工的人》，除了聚焦陽剛味十足的木工工頭信吾（長渕剛 飾）、水泥工匠高史（瑛太 飾）的職人精神和鐵漢柔情，2大美女飯島直子、廣末涼子更是一大亮點。現實生活中已是3個孩子母親的廣末涼子，此次飾演獨力扶養幼兒的單親媽媽芽衣，既要一肩扛起一家生計，也要時時顧慮年幼兒子的心情，堅毅又楚楚動人的模樣，讓工頭信吾都忍不住誇下海口要為她蓋一棟房。
回想與長渕剛一起演戲的過程，廣末涼子表示自己常常被長渕剛脫口而出的話語感動，她說：「我覺得我若再和長渕剛相處久一點，都可以寫出一本他的語錄了！」廣末涼子也分享有一場戲拍攝時天氣很冷，長渕剛背著孩子，不自覺說出：「好冷呀！」被導演指正：「現在戲裡的時節是春天喔！怎麼能說冷！」讓長渕剛笑回：「這就是Live啊！感覺到什麼就要表達出來，才有真實感呢！」直率性格毫不掩飾。
除了戲內溫馨滿滿，戲外，劇組之間也有著溫暖緊密的氛圍，拍攝現場長渕剛會以「直醬」稱呼飯島直子，飯島直子也不時像真正的媽媽一樣關心大家。她對於此次飾演美沙希這位堅強、大度，包容任性丈夫和無血緣關係子女的妻子、母親角色，表示：「這是一部每位觀眾都能以不同的角度從中感受到愛，每一個人所認為的愛也不同；愛是存在於每一個人日常生活中的。」
日本首映會上，主角長渕剛因在活動期間，罹患急性腎盂腎炎無法出席映後活動，身為「妻子」的飯島直子也不忘溫柔喊話，要他趕緊回來。《太陽之家》已在台上映。