影／潘妮洛普挑戰「窒息式性愛」　從影最煽情演出

電影《破碎的擁抱》堪稱是坎城影后潘妮洛普克魯茲，從影以來最煽情、魅惑的演出，不僅一人分飾兩角，更大方露點。本片也是導演阿莫多瓦第4度和潘妮洛普攜手合作，兩人默契無間，潘妮洛普也得到導演同意，在拍攝過程中有許多即興表演，其中一場與忘年富豪情人大尺度的「窒息式性愛」，就是出自潘妮洛普的點子。

她在拍攝過程中靈機一動，用床單矇住情人的臉，讓觀眾只能看到他喘息的輪廓，效果好到讓導演阿莫多瓦看著都忍不住哽咽，直言：「雖然我是同志，但我也深深被她吸引。」對阿莫多瓦來說，潘妮洛普兼具《大路》茱麗葉塔瑪西娜、《公寓春光》莎莉·麥克琳的女性特質，還可以再加上美國黑色電影的貴婦代表：琳達達内爾、吉恩蒂爾尼，因為潘妮洛普就是如此百變！

▲阿莫多瓦（右）相當欣賞潘妮洛普。（圖／天馬行空）

《破碎的擁抱》講述本名馬泰歐的哈利，在當年是叱吒風雲的新銳導演，於一場車禍中失明後，再也無法繼續拍片，於是化名為哈利肯恩擔任編劇一職。某日，一則突如其來的死訊，揭開塵封已久的往事回憶，破碎的真相也一片片地拼湊了起來……。

▲與忘年富豪情人大尺度的「窒息式性愛」，出自潘妮洛普的點子。（圖／天馬行空）

14年前，哈利執導處女作《女孩與手提箱》期間，邂逅了美豔動人的女演員莉娜，兩人愛得濃烈，然而莉娜卻是富商艾尼斯的情婦，由愛轉恨的艾尼斯不擇手段地介入電影拍攝。當哈利與莉娜決定私奔，艾尼斯竟決心摧毀電影，讓電影招來惡評如潮，哈利氣急敗壞回到馬德里，萬萬沒想到，這一次的離別竟讓兩人走上命運的分歧……。