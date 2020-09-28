奧斯卡影帝的「死前清單」　艾迪瑞德曼好想跟他合作

曾以《社群網戰》、《魔球》勇奪奧斯卡多項大獎的好萊塢金牌編劇艾倫索金，推出由他自編自導的電影《芝加哥七人案：驚世審判》，將發生於1968年轟動全球、驚心動魄的法庭攻防躍大銀幕，更找來《愛的萬物論》奧斯卡影帝艾迪瑞德曼、超愛台灣的喬瑟夫高登李維、《間諜橋》奧斯卡最佳男配角馬克勞倫斯，以及《鳥人》演技派男星米高基頓領銜主演，黃金陣容令人眼睛一亮。

在電影裡飾演學運領袖的艾迪瑞德曼，

▲馬克勞倫斯（右一）讓艾倫索金激賞。（圖／Netflix）

而在片中為無辜青年爭取清白的辯護律師，

▲喬瑟夫高登李維（中）這次演反派。（圖／Netflix）

《芝加哥七人案：驚世審判》故事描述1968年美國民主黨，在芝加哥舉辦全國代表大會，反對徵召年輕人投入越戰的抗議人士，準備展開和平示威遊行，不料一場意外卻掀起了警民激烈衝突。7位來自不同組織、抱著不同理念的年輕人，遭到美國政府刻意控告煽動叛亂罪，而這場審判不僅被媒體冠上「政治審判」的標籤，美國政府執意起訴抗議人士的作為，更遭到全民唾棄。