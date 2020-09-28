小鬼錄《玩很大》最常說「一句話」　網鼻酸：滿滿正能量

藝人小鬼（黃鴻升）於16日驚傳驟逝，享年36歲，消息一出，不僅粉絲難以接受，演藝圈內的藝人好友也無法難受。而近期小鬼生前所主持的節目《綜藝玩很大》就發布了小鬼特輯影片，其中就有網友發現小鬼在錄製玩很大時，最常脫口說出「一句話」，而讓許多人一聽相當鼻酸。

▲小鬼時不時鼓勵隊友。（圖／翻攝綜藝玩很大YouTube）

▲小鬼時常稱讚隊友。（圖／翻攝綜藝玩很大YouTube）