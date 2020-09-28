小鬼錄《玩很大》最常說「一句話」　網鼻酸：滿滿正能量

藝人小鬼（黃鴻升）於16日驚傳驟逝，享年36歲，消息一出，不僅粉絲難以接受，演藝圈內的藝人好友也無法難受。而近期小鬼生前所主持的節目《綜藝玩很大》就發布了小鬼特輯影片，其中就有網友發現小鬼在錄製玩很大時，最常脫口說出「一句話」，而讓許多人一聽相當鼻酸。
《綜藝玩很大》25日於YouTube頻道上，發布了時長約1個半小時的小鬼特輯，影片標題寫道：「地球上最溫暖的小隊長小鬼～你的鬼式鼓勵，我們收到了，我們會繼續登上最高峰！」內文更寫下「鬼哥的好，不會忘，你永遠是我們的小隊長。」
在影片中，就記錄了小鬼在錄製《玩很大》時的每個暖心時刻，只見畫面中，小鬼在面臨遊戲慘輸，或是隊友出錯，總是溫暖地向隊友打氣喊話，「你們表現得都很好」、「我們等一下好好吃一頓，等一下繼續努力」、「我還在繼續努力，我還在學」、「沒事的，大家一起承擔」。
不少網友還發現，在《玩很大》裡，小鬼最常講的話就是稱讚隊友，「他們真得很棒」、「你們剛剛完全不廢，你們很厲害」，小鬼在遊戲中頻頻鼓勵大家，也因此總能讓隊伍保持著開心活躍的氛圍。不僅如此，小鬼甚至還會自責因為自己的原因，無法帶領隊友取得勝利。
影片曝光後，也讓許多網友淚崩直呼，「史上最多鼓勵正面的三人組。 看玩很大的我們也得到了不少！鬼哥的精神一定能承傳下去的。憲哥跟kid一定要加油，不要太辛苦」、「零負評的小鬼小隊長，又贏得這麼多掌聲，沒有驕傲架式，小鬼太優質了」、「鬼哥真的好帥！永遠都是滿滿的正能量」。（編輯：陳雅雲）