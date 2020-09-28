楊謹華哪部戲最經典？PTT狂推「2角色」：欠她一座金鐘

第55屆金鐘獎於26日落幕，其中戲劇節目女主角獎由女藝人柯佳嬿以《想見你》奪得寶座，這也是柯佳嬿自《必娶女人》之後，第二次奪得金鐘視后的頭銜。反觀楊謹華已6度入圍金鐘獎，但遲遲無法抱獎，也讓許多粉絲感到十分可惜。然而，就有網友好奇發問「楊謹華演的哪個角色最經典？」意外在網路上掀起一陣討論。
原PO於《PTT》八卦板上發文，表示楊謹華挑戰金鐘視后失敗後，自己也回顧了一下楊謹華的作品，發現楊謹華從1998年就開始演戲，原PO也回憶，自己第一次看她的戲是《我的秘密花園》，而後來的《敗犬女王》、《牽牛花開的日子》、《白色巨塔》、《一把青》，還有今年的《鏡子森林》，更讓楊謹華知名度大開。如今楊謹華又與金鐘獎擦肩而過，就讓原PO好奇發問「楊謹華演過哪個角色最經典呢？大家怎麼看？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中楊謹華2015年在公視戲劇《一把青》飾演的師娘秦芊儀被最多人點名，「一把青的師娘超有深度，欠她金鐘」、「師娘，隋棠是因為懷孕才辭演的，還好楊有接下來才能看到這麼精湛的演技」、「師娘演的超好，想不出台灣還有誰能演到這樣」、「一把青真的沒話說」。
另外，楊謹華於2008年在三立偶像劇《敗犬女王》飾演的女主角單無雙，也被不少網友提及，直言「個人喜歡敗犬女王」、「敗犬！」「單無雙」、「我挺喜歡敗犬女王那齣」。
楊謹華本次與視后擦肩而過，她也在臉書上以樂觀的態度直言，「下一次如果再不是我的話............也就這樣了，人生不就是這樣。」貼文一出後，也引來許多網友加油打氣，期望楊謹華能在未來出演更多優秀的作品。（編輯：陳雅雲）