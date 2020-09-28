楊謹華哪部戲最經典？PTT狂推「2角色」：欠她一座金鐘

第55屆金鐘獎於26日落幕，其中戲劇節目女主角獎由女藝人柯佳嬿以《想見你》奪得寶座，這也是柯佳嬿自《必娶女人》之後，第二次奪得金鐘視后的頭銜。反觀楊謹華已6度入圍金鐘獎，但遲遲無法抱獎，也讓許多粉絲感到十分可惜。然而，就有網友好奇發問「楊謹華演的哪個角色最經典？」意外在網路上掀起一陣討論。

▲原PO提問，楊謹華演的哪個角色最經典？（圖／翻攝PTT）