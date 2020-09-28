當菜鳥差點得罪女主　周丹薇憶甄珍暖舉：是我的貴人

亞洲影展影后周丹薇於今日（28日）舉辦獨創的古焰鎏璃創作展《異花異象》開展記者會，策展人范可欽與影視圈好友甄珍、朱延平、蕭瑤、楊貴媚、方芳芳、何篤霖、賴佩霞、楊潔玫、王夢麟、寇世勳、趙樹海、張瓊姿、李翊君、熊海靈等人都前來力挺觀展，現場眾星雲集、星光閃閃，顯現周丹薇在圈內的好人緣，高齡90歲的台灣電影教父李行導演也堅持到場祝賀：「看我女兒（周丹薇）人緣多好，高朋滿座，非常高興看到作品成果，還到台藝大學習，很高興看到藝術方面成功、做人也成功，非常恭喜！」周丹薇一聽到李行導演致詞就感動落淚。

▲周丹薇（中）《異花異象》開展，現場眾星雲集。（圖 / 齊石傳播提供）

× ▲周丹薇（中）《異花異象》開展，現場眾星雲集。（圖 / 齊石傳播提供）

楊貴媚也大讚周丹薇的好人緣，笑說：「今天看到很多影視圈的大明星來捧場，就像是來到星光大道一樣。」周丹薇親自現場導覽、介紹創作理念，整個創作中都融入了「花」的元素，不忘過去的花藝初心，累積了多年的創作能量與作品，今日順利開展，周丹薇坦言：「這是我個人的第一次獨展，壓力真的很大，加上這麼多好朋友要來觀展，想要展現最好的一面給大家。」好友寇世勳說：「周丹薇真的為此展覽付出很多，尤其在這種壓力大的時候，沒辦法聽到最親的人說任何一句話。」

▲李行導演讚周丹薇活出自我，讓她感動落淚。（圖 / 齊石傳播提供）

× ▲李行導演讚周丹薇活出自我，讓她感動落淚。（圖 / 齊石傳播提供）

資深影后甄珍也特地為了周丹薇驚喜返台現身，隔離14天出關只為參與周丹薇展覽，讓周丹薇相當感動，甄珍表示：「此趟來台只為了參加周丹薇的展覽，過去從第一次與周丹薇合作，就感受到她做人的溫暖，一路看著她到現在的成績，真的很感動。」周丹薇也分享過去第一次與甄珍合作《煙水寒》時，因為劇組有潛規則主角與配角不能撞衣服顏色，周丹薇恰巧與身為主角的甄珍穿到同色衣服，讓當時身為新人的周丹薇嚇到不知所措，不料甄珍當下卻說：「那就把副導身上那件外套給我穿，不就沒撞色了嗎？」一語化解當下的緊繃氣氛，讓周丹薇感動表示，當時甄珍對每個後輩都很照顧，相當提攜後進，更語帶哽咽說：「甄珍真的是我的恩人也是我的貴人。」

▲資深影后甄珍（右）特地為了周丹薇驚喜返台現身。（圖 / 齊石傳播提供）