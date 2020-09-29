歐陽娜娜為何能登上央視？醫戳破內幕：這是齣怎樣的戲碼

藝人歐陽娜娜將於大陸央視舉辦的「十一國慶」晚會現身，並將登上舞台一同與其他明星合唱《我的祖國》歌曲，消息曝光後也引發外界批評。對此，臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」也針對該事點評，更戳破「歐陽娜娜為什麼可以站上這麼大的舞台」的背後主因。
臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」今日發文，表示一個台灣出生長大的人，去歌頌整天想武力佔領、迫害我們生存空間的國家，被批評是剛好的事，這不是什麼迫害他的言論自由，更針對言論自由的爭議，坦言「這很容易檢視」。
MedPartner 美的好朋友指出，若歐陽娜娜能到中國唱《我的祖國》，僅是基本的言論自由、商業行為的表現，MedPartner 美的好朋友就提議「那我們也請他來台灣的國慶唱《中華民國頌》，或者是《母親的名叫台灣》。」
MedPartner 美的好朋友表示，倘若歐陽娜娜不敢來唱，那就代表不是單純的商業行為，「如果他覺得這是言論自由，那就代表他認同的是中華人民國共和國，而不是中華民國，也不是台灣。」隨即更嘲諷「不要言論自由自助餐。」
MedPartner 美的好朋友文末也針對歐陽娜娜為何能登上央視舞台一事點評，「以他的歌唱實力或者演藝的表現，為什麼可以站上這麼大的舞台？不就是因為他出身台灣，爸爸還是台灣曾經的執政黨發言人，有這種人當樣板可以讓中國大吃台灣豆腐嗎？」
最後更是無奈直呼，「他只要有基本智商，一定會知道這是齣怎樣的戲碼。你想為自己的好處讓台灣人被佔便宜，那台灣人當然也有資格批評你。而且沒有任何人，比被你出賣、被你佔盡便宜的台灣人們，更有資格出來批評你！」
對於歐陽娜娜登上央視的爭議，陸委會就回應，倘若有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，將可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；另外，文化部部長李永得針對是否開罰也表示，目前這件事情還在發展中，事情還沒發生，文化部會密切關注。（編輯：陳雅雲）