歐陽娜娜為何能登上央視？醫戳破內幕：這是齣怎樣的戲碼

藝人歐陽娜娜將於大陸央視舉辦的「十一國慶」晚會現身，並將登上舞台一同與其他明星合唱《我的祖國》歌曲，消息曝光後也引發外界批評。對此，臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」也針對該事點評，更戳破「歐陽娜娜為什麼可以站上這麼大的舞台」的背後主因。

▲MedPartner 美的好朋友針對歐陽娜娜登上央視舞台的爭議發文點評。（圖／翻攝MedPartner 美的好朋友臉書粉專）