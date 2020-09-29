SJ在台蟬聯150周冠軍　嚇壞東海飆中文：太不像話了

韓團SJ-D&E發片不到一個月，東海、銀赫宣布再推出《BAD LIAR》回歸樂壇，作品延續上一張專輯的概念，運用了「BAD」來表達出女子美麗的面貌。除此之外還有個好消息，一直蟬聯KKBOX「韓語專輯週榜」的SJ，不僅超越自身曾創下的連續121周冠軍最高紀錄，就在日前，此紀錄已來到150周，成員特地錄製影片，向台灣粉絲說謝謝。

▲▼東海（上圖右，下圖左）、銀赫宣布再推出《BAD LIAR》回歸樂壇。（圖／avex taiwan）