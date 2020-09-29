SJ在台蟬聯150周冠軍　嚇壞東海飆中文：太不像話了

韓團SJ-D&E發片不到一個月，東海、銀赫宣布再推出《BAD LIAR》回歸樂壇，作品延續上一張專輯的概念，運用了「BAD」來表達出女子美麗的面貌。除此之外還有個好消息，一直蟬聯KKBOX「韓語專輯週榜」的SJ，不僅超越自身曾創下的連續121周冠軍最高紀錄，就在日前，此紀錄已來到150周，成員特地錄製影片，向台灣粉絲說謝謝。
東海與銀赫2人，在專輯發行前，特地出演成員神童與姜鎬童合作的舞蹈學習節目《童童神起》，在節目中教導他們跳新歌《No Love》的舞蹈，搶先公開部分歌曲。銀赫對此表示，內心有著「在節目中教導姜鎬童跳舞，更能襯托出SJ-D&E舞跳得好」的藍圖。
殊不知在教舞前，銀赫被姜鎬童呼來喚去，獨自跳了20多分鐘的舞蹈，連新歌都還沒有展現便已氣喘連連、苦喊著要回家。而主打歌《No Love》屬於電音舞曲風格，歌詞中描述雖然不自覺被對方的魅力吸引，但那卻只是本能而不是愛情。
此外，SJ長期占據KKBOX「韓語專輯週榜」冠軍，就在日前已達成蟬聯150周的冠軍紀錄，再度寫下歷史，成員為此錄製影片，表達對台灣粉絲的感謝，影片中，東海興奮地以中文大喊「太不像話了！」引起粉絲熱烈討論。SJ-D&E的《BAD LIAR》已在台數位發行。