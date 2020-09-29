男星與國際級前輩飆戲　還悄悄曖昧謝沛恩　

男星鍾政均因個性溫和且眼神憂鬱，過去常演出默默守護女主角的暖男角色，但他一直很希望能在表演上更有突破，這次總算在國際平台HBO影集《獵夢特工》裡圓夢。

鍾政均在《獵夢特工》裡飾演的角色「謝曉宇」是負責操作獵夢機器的科技宅男，導演在一開始就有特別提醒他，希望他的狀態跟其他人不太一樣，在某些嚴肅的時刻，可能適時的增加輕鬆的節奏，以緩和氣氛。原先導演也擔心鍾政均眼神有些憂鬱，看起來較內斂的他能否演出如此可愛耍寶的角色，但他在試鏡時非常放得開，反差萌的演技獲得團隊很大的好評，很快地就確定由他出演此角色。

▲鍾政均在《獵夢特工》飾演謝曉宇。（圖 / 幸星娛樂提供）

回憶起這次的拍攝經驗，鍾政均覺得非常幸運跟開心。除了前期與王耀慶、徐若瑄、楊一展等主角一起上了多堂表演課及武打課程，能跟這麼多前輩一起上課排練，他已覺得獲益良多，沒想到實際開拍時，演員陣容還加入了日本演員國村隼，能夠同場演出感受國際演員的表演及工作態度讓他直呼：「這一切實在太幸運了！」

▲鍾政均很高興能和與王耀慶、徐若瑄、楊一展上課。（圖 / 幸星娛樂提供）

飾演科技宅男的鍾政均，雖然角色在一開始眼裡只有獵夢機器、跟由王識賢飾演的獵夢機器發明家，但在辦案過程中，認識了一同辦案由謝沛恩飾演的警察車娜，對她一見鍾情，兩人的曖昧互動讓觀眾覺得非常可愛，在殺青時謝沛恩還特地獻花，鍾政均很期待能趕快拍攝第二季，讓「謝曉宇」跟「車娜」的愛情能更進一步發展。