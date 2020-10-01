申敏兒渴望成功「曾嫉妒與發狂」　上劉在錫節目吐心裡話

韓星申敏兒睽違4年透過新片《詭憶》回歸大銀幕，她在片中飾演前途光明的跳水天后，卻因為一場神祕車禍，喚醒內在對成功的欲望、嫉妒與瘋狂。她對自己飾演的角色產生共鳴：「雖然我們不像運動員那樣，會對排名進行詳細評價，但我們的評價反而取決於收視率與觀眾人數，兩者就會有相似之處。」更在劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》上坦言，隨著年紀增長，心境也就跟著不同。

▲▼申敏兒覺得自己跟片中角色很相似。（圖／采昌）