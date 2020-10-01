申敏兒渴望成功「曾嫉妒與發狂」　上劉在錫節目吐心裡話

韓星申敏兒睽違4年透過新片《詭憶》回歸大銀幕，她在片中飾演前途光明的跳水天后，卻因為一場神祕車禍，喚醒內在對成功的欲望、嫉妒與瘋狂。她對自己飾演的角色產生共鳴：「雖然我們不像運動員那樣，會對排名進行詳細評價，但我們的評價反而取決於收視率與觀眾人數，兩者就會有相似之處。」更在劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》上坦言，隨著年紀增長，心境也就跟著不同。
申敏兒睽違4年重返大銀幕，《詭憶》更是她首度嘗試的驚悚片，她表示，接演本片的原因，就在於劇本的強烈性：「我想透過演技，展示角色複雜、內斂而再爆發的情緒。雖然我跟角色沒什麼類似經歷，但也會有『想要守住巔峰』這樣的感情，因此產生共鳴。我想要在不誇張的情況下表現出來，給大家從來沒有看過的樣子。」
隨著演出，申敏兒覺得跟角色愈來愈像：「我也從事不斷會受到評價的職業，雖然不像運動員那樣，會對排名進行詳細評價，但我們的評價反而取決於收視率與觀眾人數，兩者就會有相似之處。只有自己戰勝的那個瞬間，才會結束。」並進一步補充：「人生就像比賽，因為不是獨居社會，所以不管什麼領域都會進行排名，透過競爭決定第一名，透過評價決定第一名。雖然大家都希望一切順利，但最終只有一個人能占據第一名，這種嫉妒的感情誰都將會經歷。」
15歲就展開演藝生涯的她，也在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中有感而發：「隨著年齡增長，煩惱似乎也會改變。10多歲、20多歲的時候，會因為對成功的渴望而心急，但現在已經30多歲了，負擔相對也就變少許多。放下一些欲望，反而能夠變得更加從容與感恩。」《詭憶》10月16日在台上映。