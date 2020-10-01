奇片《關公大戰外星人》登台　　香港導演看到嘆為觀止

金馬影展每年備受期待的「經典重現」單元，本屆也有多部精采傑作，包括大林宣彥的奇情鬼片《與異人們共處的夏天》；法國才子馬修卡索維茲勇奪坎城影展最佳導演的《恨》；邪典大師約翰華特斯寫下變態電影新界線的《女人的煩惱》，以及傑克葛倫霍主演的心理驚悚片《怵目驚魂28天》，但最特別的當數《關公大戰外星人》。

▲《關公大戰外星人》是台灣導演拍攝。（圖／《關公大戰外星人》劇照）