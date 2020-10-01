奇片《關公大戰外星人》登台　　香港導演看到嘆為觀止

金馬影展每年備受期待的「經典重現」單元，本屆也有多部精采傑作，包括大林宣彥的奇情鬼片《與異人們共處的夏天》；法國才子馬修卡索維茲勇奪坎城影展最佳導演的《恨》；邪典大師約翰華特斯寫下變態電影新界線的《女人的煩惱》，以及傑克葛倫霍主演的心理驚悚片《怵目驚魂28天》，但最特別的當數《關公大戰外星人》。
《關公大戰外星人》（1976）原名《戰神》，是台灣導演陳洪民的作品，故事劇情除了前衛混搭神明顯靈與外星人入侵，並找來當紅小生谷名倫與女星謝玲玲主演，為了不讓日本特攝電影《超人大戰怪獸》專美於前，還特別邀來《超人力霸王》系列、「圓谷製作」高野宏一擔任特效指導，當年上映時被譽為「華人影壇有史以來耗資千萬，第一部特技神怪災難電影」。
近年該片更因網路走紅，而贏得神片美名，不僅令香港導演彭浩翔嘆為觀止，更積極奔走取得授權，經數位修復後，終於將在金馬影展進行修復版世界首映，混搭神明顯靈與外星人入侵的情節，絕對令影迷瞠目結舌。
另外，今年7月逝世的英國名導亞倫帕克（Alan Parker, 1944 - 2020），金馬影展也特別規畫他的導演專題，選映7部經典，讓影迷從他最傑出的作品裡，見識他膾炙人口的華麗影像，以及生動凌厲的敘事手法。2020金馬影展將於11月5日至22日展開。