童瑤靠《如懿傳》、《三十而已》　擺脫「小章子怡」標籤

陸劇《三十而已》今年7月開播引起熱議，在劇中飾演顧佳一角讓童瑤知名度飆升，她曾在古裝劇《如懿傳》中飾演慧貴妃，氣焰囂張令人氣腦。因拍攝《如懿傳》而知名度大增的還有李沁，在《如懿傳》飾演寒香見，零瑕疵的美貌，把乾隆迷的神魂顛倒，戲份雖不多，卻讓人留下印象；後續她接演《慶餘年》擔綱女主角，與張若昀有不少感情對戲。

有小章子怡之稱的童瑤，2002年進入演藝圈，對台灣觀眾而言印象不深，直到《如懿傳》熱播，才讓人多了幾分印象。她曾在受訪中被問到關於「掀去小章子怡標籤」的話題，童瑤透露自己一直抱持著低調做人、好好演戲，希望透過角色讓大家知道她，對於前輩章子怡，她則是表達欣賞。而《如懿傳》劇中她善彈琵琶，雖然只是幾場戲，前後就練了5個月，指法、架勢一點都不馬虎，看得出她敬業精神。

▲童瑤在《如懿傳》中飾演慧貴妃。（圖 / 中視提供）

童瑤拍攝《如懿傳》從一開始的華麗嬌縱，到後來的失寵病弱，為了演出憔悴的病容，原本清瘦的她還刻意減重，一星期幾乎沒吃沒喝，她臨死前與霍建華那場道別戲，讓她一度沒力氣講話。她自認與角色「高晞月」個性不像，尤其不愛跟人起衝突，所以看著劇本，內心很替這角色著急，但也覺得可憐之人必有可恨之處。童瑤還提及和周迅對戲學到不少，尤其「迅姐」眼神帶有靈氣，往往比台詞更有力量。

▲李沁在《如懿傳》飾演香妃。（圖 / 中視提供）

《如懿傳》是李沁的首部清宮劇，加上角色被設定是「後宮最美」，無形中壓力很大，為戲她學舞蹈，希望藉由肢體、服飾裝扮，替這角色增添色彩，讓她花很多時間琢磨的還有情緒，因為「香妃」的個性高冷，所以得在不能有太多面部表情之下去詮釋內心戲，實在讓她憋的難受。《如懿傳》10月2日起周一至周五晚間8至10點在中視播出。