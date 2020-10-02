好感人！瑞莎為推廣台灣體操　無悔豪擲百萬元支持

堪稱年度斜槓人生最佳代表的瑞莎，身兼多職，除了母親、藝人、韻律體操教練的身分之外，今年又成了文化大學博士班的學生，面對如此多元的身分，瑞莎表示，其實也不知道自己接下來，要怎麼來分配時間，不過她會盡力把每件事都做到最好。

近2年來無酬指導台灣韻律體操選手的瑞莎，光是帶選手去邁阿密移地訓練，前往LA參加比賽，還有幫選手添購訓練服及比賽服，甚至邀請外籍教練來台指導，訓練場地的修繕，所有的費用早已超過7位數，面對這筆不小的開支，瑞莎僅表示，做對的事比錢來得重要，自己也有在工作，錢夠用就好，但是選手們的時間是有限的，所以能夠幫得上忙的地方，自己會努力。

▲瑞莎（左）無酬指導台灣韻律體操選手。（圖 / 瑞星韻律體操協會提供）

而為了能夠推廣韻律體操，瑞莎也成立了瑞星韻律體操協會，希望能栽培更多優秀有潛力的選手，瑞莎表示，因為她知道台灣的選手都相當有競爭力，只是需要有更多的經驗與機會，但是瑞莎也坦言，光靠她自己一個人的力量其實是不夠的，即便一天24小時的付出，能做的還是有限，所以她也需要大家的幫忙，一起為了台灣的韻律體操而努力，唯有大家的團結，才能集結出強大的力量，讓韻律體操可以越來越好，讓選手們可以無後顧之憂的練習。

▲瑞莎成立了瑞星韻律體操協會。（圖 / 赫本健康精品提供）

因為如此，瑞莎花了半年多的時間在網路上成立了一個募資平台，希望透過集資打造台灣第一個韻律體操專屬訓練場地，無償提供選手專業師資、出國參賽、移地訓練機會，期待大家能多給選手們一些鼓勵與支持，任何形式的幫助都能夠讓選手們更有動力前進。此計畫上線才一天的時間，影片的點閱率已超過10萬，讓越來越多人關心韻律體操。