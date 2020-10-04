淚崩！女星繼女車禍身亡　停屍間傳來「最後請求」

電影《捉魂鏡》是一個與「鏡子」有關的真實經驗，發展出來的可怕故事情節，導演安德魯麥克翰說：「有一次我經過一間大屋子，裡面都是全身鏡，陰森的大宅加上很多鏡子，確實會讓人感到毛骨悚然。」但這都比不過片中女主角珍布洛伯格，親身經歷的靈異事件。

珍布洛伯格表示，她的繼女在18歲時因車禍身亡，「其實這不是什麼恐怖的經歷，而是很溫柔的感覺，她過世後我們去停屍間看她，而她就躺在那裡，但有個聲音在我耳邊說話，她跟我說『媽媽，我的頭髮用的好好笑，可以幫我撥好嗎？』我確信那是她的聲音，真的很不可思議。」

▲▼《捉魂鏡》講述一對年幼姊妹被詛咒的命運。（圖／車庫）

而珍布洛伯格也透露當年開始接演恐怖片的真正原因，竟是因為《魔戒》「佛羅多」

《捉魂鏡》