影／為了贏過這位巨星　潘妮洛普竟戴「假臀」表演

大導阿莫多瓦的經典電影《玩美女人》，巧妙融合謀殺、亂倫、鬼魂還魂等肥皂劇情節，更史無前例地讓全片6位女星，共同登上2006年坎城影后寶座，當影后之一的潘妮洛普克魯茲上台領獎時，曾感性表示：「能跟阿莫多瓦合作這部電影，讓我覺得自己真是一個幸運的女人，這次合作簡直是上帝恩賜的禮物。」事實上，阿莫多瓦還恩賜了一個假臀給潘妮洛普。

阿莫多瓦表示：「這部片中的女性，都設定是西班牙傳統農村的婦女，必須擁有豐滿的臀部，但潘妮洛普本人非常骨感，因此必須戴上假臀演出，展現宛如蘇菲亞羅蘭般的性感丰采。」而潘妮洛普的精湛演技，也讓在好萊塢打滾多年的她，於2009年憑《情遇巴塞隆納》，拿下奧斯卡金像獎最佳女配角。

▲▼《玩美女人》史無前例讓全片6位女星，共同登上坎城影后寶座。（圖／天馬行空）

阿莫多瓦表示，自己從小就被女人圍繞，在就學前，幾乎每天都與女人為伍，他形容自己生長的農村，是個沙文主義盛行的地區，男權高漲，但真正持家的事情都是女人一肩扛起，「《玩美女人》是在向我兒時村莊的那些鄰居們，他們對於死亡、死者所進行的儀式致敬，逝者永遠不會消失。我一直對於我的鄰居們，能夠自然地談論死亡，以及在生前持續照顧他們自己的墳墓，感到羨慕與忌妒，我從來都不能接受或是理解死亡，這是第一次我認為我可以無畏地面對死亡，雖然我依然不了解也無法接受死亡。」

《玩美女人》講述某晚，寶拉在公車站等待母親蕾木妲下班，兩人回到家中，蕾木妲驚覺丈夫竟倒在血泊之中。寶拉顫抖地坦承父親在喝醉後，不斷聲稱自己不是她的父親，並想進一步地侵犯她，兩人在拉扯中導致意外…蕾木妲二話不說地擔起殺人的罪責，並將屍體暫時放在餐廳的冰箱…。