李沐藉書說內心話　大膽喊話前輩：別再當魯蛇

《不讀書俱樂部》劇中開書店的關鍵兄妹角色言午吉、言午安，在新首演的音樂劇中由梁正群、孫自怡演出。台北電影節非常新人蕭子墨、新出爐金鐘新人李沐則在戲劇版中挑戰同樣的角色。此次劇集版導演劉亞菱特別攜蕭子墨、李沐，讓兩對「同名同姓」的兄妹檔齊聚一堂，劇集版演員更準備心意禮物，預祝音樂劇開演票房大賣。

▲《不讀書俱樂部》音樂劇首映。（圖 / 双喜電影提供）

× ▲《不讀書俱樂部》音樂劇首映。（圖 / 双喜電影提供）

蕭子墨、李沐在劇中所飾演的兄妹檔言午吉、言午安，雖說是兄妹，但個性大相徑庭。言午安年紀雖小但處事精明，言午吉身為哥哥卻個性天真。蕭子墨、李沐準備兩本書給梁正群及孫自怡，借用書中的含義來表達想為對方說的話。李沐選了《別讓將來的你，瞧不起現在的自己》給音樂劇中飾演哥哥言午吉的梁正群，希望言午吉可以盡快走出失戀的傷痛，並重新振作，別再當魯蛇逃避問題。蕭子墨則選了《這世界很煩，但你要很可愛》，給飾演妹妹言午安的孫自怡，希望妹妹能在這一切紛擾之中，勇敢做自己。

▲梁正群（右）飾演哥哥言午吉。（圖 / 双喜電影提供）

× ▲梁正群（右）飾演哥哥言午吉。（圖 / 双喜電影提供）

劇集演員蕭子墨及李沐在記者會上大方表示，非常喜歡音樂劇版中「同名同姓」的自己。李沐更在音樂劇精華首演現場落淚，直呼自己還沒走出劇情。兩位演員在現場談起拍片過程，兩人互指彼此「你最瘋狂！」，李沐抱怨蕭子墨在對戲的過程狂做鬼臉，害她情緒無法轉換，忍不住笑出來。更爆料同劇組的演員JR紀言愷其實是現場的風紀股長，每當氣氛過於失控，就會提醒各位要「注意！」