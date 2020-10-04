奪人生第一座金曲獎！鄧紫棋開嗆「沒有你我還是可以」

今年金曲獎「評審團獎」頒給鐵肺歌后鄧紫棋，雖然她人在上海無法出席，但卻穿著帥氣戰袍遠距離走紅毯，更一直守在電視機前看直播，當專輯《摩天動物園》得獎時，讓她直呼開心，也表示這張專輯的完成是個奇蹟，全因為當時和前東家撕破臉對簿公堂中，今（4）日她更在臉書開嗆：「沒有你我還是可以！」

去年4月，鄧紫棋因為跟前東家鬧翻雙方對簿公堂一年多，在承受官司壓力之下，還要成立「鄧紫棋工作室」，以短短不到8個月的時間，催生出高質感的《摩天動物園》，相當不容易，也讓她在臉書有感而發，

想起了自己的2首歌歌詞，分別是《句號》和《孤獨》

▲鄧紫棋一直守在電視機前看金曲獎直播。（圖／鄧紫棋臉書）

此刻我想起自己的兩首歌：你說我是個商品，沒有你我就不可以，這些扭曲的真理，差點毁掉我的自信，《句號》

多少年我一直相信著，沒有你我什麼都不能做、我只是一個商品、甚至在我不知道的情況下，我的名字就被註冊成商標，到我離開以後，我作為我以前寫過的所有作品的原作者，版權卻還需要透過訴訟希望爭取回來…還有一次又一次不能言盡的阻礙，這一切當中我多少次差點就放棄，但是今天我再一次證明了給自己，也證明了給你，我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。

「為什麼我想謝謝跟我一起做出這張專輯的人，不是因為大家幫助我得獎了，像我在《孤獨》裡說的，世界告訴你的優秀，真的不會為你帶來自由。但是，去年當我面對著種種困難與阻礙時，你們陪我、幫助我一起做出了一張我很喜歡，而且循環聆聽了很多次的專輯，這是我真的覺得很感謝的！」