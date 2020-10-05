宅男帥哥「每天騎單車90公里」　省下車錢多轉5顆扭蛋

改編自人氣同名漫畫的日本電影《飆速宅男》，找來永瀨廉、伊藤健太郎、坂東龍汰同台飆戲，除了神還原漫畫中的校園、坡道場景，演員們更是在開拍前接受了一系列專業自行車競速訓練，才正式上路。故事中，永瀨廉飾演熱愛動漫的宅男，最大的興趣就是騎車，每周從千葉騎到秋葉原往返90公里，把省下的車錢拿去多轉5顆扭蛋，直到遇見自行車競賽王牌伊藤健太郎，他發現奔馳樂趣，而加入了自行車競賽社。
在漫畫中看不慣高冷的今泉俊輔（伊藤健太郎 飾），幫他取了一系列綽號「假正經」、「假仙泉」、「耍帥泉」，並將他視為宿敵，卻又意外與他很有默契，關係一言難盡的「浪速超人」鳴子章吉，是由坂東龍汰飾演，相較於之前演出的都是較憂鬱內斂的角色，坂東龍汰笑稱是第一次演像鳴子章吉這麼嗨、隨時元氣滿滿的角色。
對於自行車競賽，坂東龍汰表示：「我從未參與過自行車比賽，這是第一次！這次拍攝隨時都繃緊神經，對我的體力也是很大的考驗，真的是非常難得的經驗！」除此之外，對於身為北海道人的他，大阪轉學生鳴子章吉的關西腔設定也是一大考驗，他為此更不時向被稱為「關西腔王子」的永瀨廉討教，2人甚至常在休息時徹夜討論演技，對角色下足苦心。《飆速宅男》10月30日在台上映。