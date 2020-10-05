宅男帥哥「每天騎單車90公里」　省下車錢多轉5顆扭蛋

改編自人氣同名漫畫的日本電影《飆速宅男》，找來永瀨廉、伊藤健太郎、坂東龍汰同台飆戲，除了神還原漫畫中的校園、坡道場景，演員們更是在開拍前接受了一系列專業自行車競速訓練，才正式上路。故事中，永瀨廉飾演熱愛動漫的宅男，最大的興趣就是騎車，每周從千葉騎到秋葉原往返90公里，把省下的車錢拿去多轉5顆扭蛋，直到遇見自行車競賽王牌伊藤健太郎，他發現奔馳樂趣，而加入了自行車競賽社。

▲伊藤健太郎拍戲大喊吃不消。（圖／天馬行空）

× ▲伊藤健太郎拍戲大喊吃不消。（圖／天馬行空）

▲北海道人的坂東龍汰，不時向被稱為「關西腔王子」的永瀨廉（前1）討教。