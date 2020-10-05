金曲收視出爐！陳珊妮頒獎奪冠　徐若瑄走紅毯最亮眼

《第31屆流行音樂金曲獎頒獎典禮》於3日圓滿落幕，全體平均收視3.20、有效平均收視3.28，其中典禮平均的最高收視4.02落在陳珊妮頒發「年度歌曲獎」，她今年身穿一套具斜肩設計、特殊剪裁的黑色服裝，看起來氣勢十足，加上她沉穩又內斂的致詞，獲得觀眾好評。

今年次高收視3.88落在「最佳客語歌手獎」的米莎上台領獎致詞，第3高收視3.86則是落在頒發「最佳客語專輯獎」米莎和專輯製作人早川徹Toru Hayakawa上台領獎致詞。表演部份則以瘦子E.SＯ、張震嶽、頑童MJ116表演節目「Don`t worry about me+ 雙手插口袋」最吸睛，身兼多重身分的魏如萱在演唱「GMA 31最佳國語專輯組曲」收視次高，第3高為特別貢獻獎得主黃瑞豐帶領8位超級鼓手表演的「登峰造擊」，第4高為ØZI & 9m88一鏡到底酒吧風格的「B.O+Aim High」。

星光大道部份，徐若瑄登上紅毯時收視最高，次高為Ella陳嘉樺星光紅毯受訪，第3高為黃明志星光紅毯受訪。星光大道主持人瑪麗與蔡旻佑首度攜手主持表現備受好評，瑪麗表示：「今年金曲31主題是生命力，在紅毯上面對各種不同類型的音樂人時，不分年紀與性別，當大家聊起自己作品的瞬間，眼睛裡都有相同的光芒與能量，如此近距離感受到所有音樂人的生命力，真的是非常讓人感動的夜晚。」蔡旻佑也說：「和許多自己很欣賞的音樂人一起聊天超夢幻！這是我這輩子講過最多話、語速最飛快、腰桿挺最直的2個小時，紅毯主持初體驗雖然震撼，但已經太美妙，即便美中不足，還是積極樂觀、感恩惜福。」（編輯：侯家瑜）

▲表演部分以瘦子E.SＯ、張震嶽、頑童MJ116的表演節目收視最高。（圖／台視提供）