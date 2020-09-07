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生活風格節目獎／臺中好食光　大台中數位有線電視

娛樂中心 / 綜合報導
calendar_today2020-09-07 14:55:45

▲節目類-生活風格節目獎（圖／翻攝自youtube）
▲節目類-生活風格節目獎（圖／翻攝自youtube）
▲節目類-生活風格節目獎

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生活風格節目獎 金視獎 臺中好食光

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