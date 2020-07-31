平民巨星／突發事件全場變臉　王心凌喊要「叫車回家」

本周《平民巨星》由「甜蜜教主」王心凌擔任巨星導師，於8月1日在《NOWnews今日新聞》影音平台播出的第9集，另外還請到造型師李明川，歌手林俊逸、李佳薇、吳亦帆，以及模特兒兼主持人的倪雅倫擔任評鑑團。而這周出現了突發事件，讓現場藝人紛紛動怒，王心凌更揚言「幫我叫車」。

這一周參與比賽的5位參賽者，標籤分別為「我愛佼哥」、「語音訓練老師」、「偷偷來比賽」、「誤打誤撞」，以及「練習生」，而其中一人的驚人美聲，竟然讓林俊逸當場潸然淚下，給予極高的評價，同樣身為評鑑團成員之一的李佳薇吐槽：「你不是林俊逸！」此外，還有身懷4個月身孕的準媽媽來參賽，黃子佼還因此「告誡」評鑑團們要注意，不要讓該位參賽者動了胎氣。

▲林俊逸（左）被美聲感動到哭。（圖／翻攝平民巨星）

▲本周《平民巨星》的其中一位參賽者是孕婦，黃子佼（右）告訴評審團要「手下留情」。（圖／翻攝平民巨星）

最讓人意外的是，節目中還發生了突發事件，李佳薇臉色微變的表示：「我覺得很生氣」，就連林俊逸都不解地問道：「後面發生什麼事？」擔任巨星導師的王心凌甚至嗆聲：「可以幫我叫車回家嗎？」到底現場發生了什麼事，讓全場傻眼呢？8/1晚上10點請鎖定《NOWnews今日新聞》影音平台。

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點

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