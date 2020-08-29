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平民巨星／總冠軍是他　王少逵「致敬偶像蔡依林」奪冠

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-29 23:31:39update2020-08-29 23:51:52

▲《平民巨星》總冠軍出爐。（圖／NOWnews資料照）
▲《平民巨星》總冠軍出爐。（圖／NOWnews資料照）
歌唱選秀節目《平民巨星》今（29日）晚間10點於《NOWnews今日新聞》影音平台播出總冠軍爭霸賽，3位歌王候選人分別為「天后舞者」王少逵、「網球王子」蘇鈺翔、人氣YouTuber阿拉斯（柯旭恩），經過2輪演唱，綜合評鑑團及巨星導師吳克群、林志炫意見，冠軍終於誕生。

▲最後一集巨星導師吳克群（左起）、林志炫。（圖
▲吳克群（左一）、林志炫（中）擔任巨星導師，右一為主持人黃子佼。（圖／NOWnews資料照）
王少逵首輪選唱徐佳瑩的抒情歌《真的傻》，王治平盛讚他歌唱技巧、情感兼具，相當厲害，田定豐直言：「歌聲辨識度很高，我很驚訝！」吳克群希望他把擅長的舞蹈與歌曲結合，林志炫則誇王少逵整個人融入於歌中。

▲王少逵第一首帶來慢歌，想突破自己。（圖
▲王少逵第一首帶來慢歌，稱想突破自己。（圖／翻攝平民巨星）
第二位登場的蘇鈺翔帶來蘇打綠的《小時候》，他以歌聲唱出對爺爺的親情，表演結束一度淚水決堤，感動不少評審，吳克群提點蘇鈺翔：「希望你記住這一刻，以後學到更多技巧時，常常就不會再需要感情了。」

▲蘇鈺翔唱哭評審。（圖
▲蘇鈺翔催淚表演感動評審。（圖／翻攝平民巨星）
第三位出場的阿拉斯帶來五月天的《知足》，田定豐雖然讚賞他的歌聲穩定度高，但也坦言這首曲子太膾炙人口，「要學著怎麼去改變大家對這首歌的印象。」第一輪賽制，王少逵獲得83分、蘇鈺翔75分、阿拉斯76分，王少逵暫居第一。

▲柯旭恩被讚歌聲穩定度很夠。（圖
▲阿拉斯嗓音被讚穩定度高。（圖／翻攝平民巨星）
第二輪競賽，能歌善舞的王少逵以蔡依林《怪美的》、《玫瑰少年》組曲應戰，充滿自信的演出讓他魅力爆棚，吳克群指王少逵即便唱快歌又跳舞，氣息仍控制得非常好。

蘇鈺翔、阿拉斯各別帶來《天使》及《夏天的浪花》，蘇鈺翔拿下77分，阿拉斯獲得88分好成績，至於王少逵再度以89分居冠，最後順利抱回總冠軍。

▲王少逵結合歌聲及舞蹈，帶來精彩表演。（圖
▲王少逵結合歌聲及舞蹈，表演精彩。（圖／翻攝平民巨星）
經過3個月的激戰，奪冠的王少逵直呼：「終於可以在唱歌上被大家肯定，我一直對自己很沒自信，不想讓大家定位我只會跳舞，今天拿到這冠軍很謝謝大家！」他幸運和林志炫合唱《有些女人不能碰》，同時獲得發片機會。

《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：楊穎軒）

▲王少逵（右二）抱得總冠軍。（圖
▲王少逵（右二）為本屆《平民巨星》總冠軍。（圖／NOWnews資料照）

關鍵字

平民巨星 蔡依林 王少逵 蘇鈺翔 阿拉斯

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