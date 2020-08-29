平民巨星／總冠軍是他　王少逵「致敬偶像蔡依林」奪冠

王少逵首輪選唱徐佳瑩的抒情歌《真的傻》，王治平盛讚他歌唱技巧、情感兼具，相當厲害，田定豐直言：「歌聲辨識度很高，我很驚訝！」吳克群希望他把擅長的舞蹈與歌曲結合，林志炫則誇王少逵整個人融入於歌中。
第二位登場的蘇鈺翔帶來蘇打綠的《小時候》，他以歌聲唱出對爺爺的親情，表演結束一度淚水決堤，感動不少評審，吳克群提點蘇鈺翔：「希望你記住這一刻，以後學到更多技巧時，常常就不會再需要感情了。」
第三位出場的阿拉斯帶來五月天的《知足》，田定豐雖然讚賞他的歌聲穩定度高，但也坦言這首曲子太膾炙人口，「要學著怎麼去改變大家對這首歌的印象。」第一輪賽制，王少逵獲得83分、蘇鈺翔75分、阿拉斯76分，王少逵暫居第一。
第二輪競賽，能歌善舞的王少逵以蔡依林《怪美的》、《玫瑰少年》組曲應戰，充滿自信的演出讓他魅力爆棚，吳克群指王少逵即便唱快歌又跳舞，氣息仍控制得非常好。
蘇鈺翔、阿拉斯各別帶來《天使》及《夏天的浪花》，蘇鈺翔拿下77分，阿拉斯獲得88分好成績，至於王少逵再度以89分居冠，最後順利抱回總冠軍。
經過3個月的激戰，奪冠的王少逵直呼：「終於可以在唱歌上被大家肯定，我一直對自己很沒自信，不想讓大家定位我只會跳舞，今天拿到這冠軍很謝謝大家！」他幸運和林志炫合唱《有些女人不能碰》，同時獲得發片機會。
《平民巨星》每週六晚上十點於《NOWnews今日新聞》獨家首播，想看平民變巨星、更多精彩節目影片及相關報導，請點平民巨星專頁。（編輯：楊穎軒）