平民巨星／總冠軍是他　王少逵「致敬偶像蔡依林」奪冠

▲吳克群（左一）、林志炫（中）擔任巨星導師，右一為主持人黃子佼。（圖／NOWnews資料照）

▲王少逵第一首帶來慢歌，稱想突破自己。（圖／翻攝平民巨星）

▲蘇鈺翔催淚表演感動評審。（圖／翻攝平民巨星）

蘇鈺翔75分、

▲阿拉斯嗓音被讚穩定度高。（圖／翻攝平民巨星）

▲王少逵結合歌聲及舞蹈，表演精彩。（圖／翻攝平民巨星）

舞，今天拿到這冠軍很謝謝大家！」他幸運和林志炫合唱《有些女人不能碰》，同時獲得發片機會。

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。（編輯：楊穎軒）