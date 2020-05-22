降息誰受益／房貸比民營多降1碼　公股銀行拉客鎖定2族群

全球央行掀起降息風，台灣央行也降息1碼、即0.25%，隨後政府更宣布公股行庫加碼降息，其中房貸反映央行降息的1碼之外，自4月1日自用住宅千萬元內再降1碼，持續半年至9月底，也使得房貸利率創新低，半年可再省息1萬2500元也讓民營銀行房貸戶好羨慕，甚至興起轉貸想法，公股行庫諮詢電話爆增，像兆豐銀行每日電話加上線上諮詢較2月暴增3倍，公股行庫也趁機拉客，強調這段時間辦理房貸的首購族，可優先選擇向公股銀行申貸比較划算。在央行降息1碼，加上公股銀行自用住宅房貸無論是否受新冠肺炎疫情影響，房貸戶1000萬元額度內可再又多降1碼，而且一體適用，也使得政策性房貸像由公股承做的青年安心成家購屋優惠貸款加碼後，至9月底前2段式機動利率前2年降至0.94%，第3年起為1.24%，一段式機動利率也僅1.18%，而台銀承做的公教人員的築巢優利貸款，9月底前利率也僅有1.06%，期滿後也只有1.31%。也因為公股行庫房貸利率多半0.25%，公股行庫也接到許多諮詢電話。兆豐銀行內部就統計，自從政府宣布紓困相關政策後，3月下旬起，每天房貸詢問度大增，單日電話加上線上諮詢較2月暴增3倍，加碼降息更增加了向公股行庫貸款的誘因，也使得詢問度及貸款量爆增，兆豐銀行也向首購族喊話，這段時間辦理房貸可以優先選擇向公股銀行申貸比較划算。兆豐銀行表示，目前公股銀行與民營銀行房貸競爭激烈，一般民眾會以利率條件、是否為薪轉銀行做為房貸選擇的參考，而以最近的情勢而言，因為公股行庫4月1日起對自用住宅客戶自動額外降息1碼，期間達半年，央行降息後，目前房貸利率大概是1.35%左右，優質客戶新申辦房貸，若屬自用住宅房貸，9月底以前最低利率可到1.06%起，但多數民營銀行則只針對受疫情影響客戶降息，因此若一般民眾如果貸款1000萬元，比起民營銀行，半年可再省下1萬2500元的利息。其他公股行庫也多如此。合庫銀行同樣在加碼降息1碼消息發布後，陸續接獲諮詢電話，只是客戶在了解相關內容後，如僅因額外加碼降息而考慮轉貸，因轉貸花費總成本高於加碼降息金額，部分客戶便無意願，但合庫仍會請客戶檢視目前貸款條件，如客戶希望獲得更優惠的條件或有額外資金需求，合庫仍會積極與客戶洽談以尋求轉貸至合庫往來的機會。華南銀行說，由於公股行庫自用住宅息幅度大於民營銀行，也讓房貸戶評估轉貸至公股行庫的可行性增加，且公股行庫常配合政府推出相關優惠政策，房貸戶較能受益，並希望能藉由此次加碼降息機會爭取更多客戶往來。在加碼降息後，彰化銀行同樣陸續接到客戶欲自其他行庫轉貸詢問電話。彰銀認為主要是這次房貸加碼降息對象為自用住宅貸款，民眾若為此類貸款者，此段期間轉貸到公股行庫將可享有利息調降優惠，但仍需提醒客戶其轉貸手續尚需花費設定相關費用，且尚需注意原貸銀行是否有限制清償的約定，如提前清償違約金或限制塗銷等。房貸戶及房貸餘額最高的土地銀行也透露，若客戶原先貸款的民營銀行沒有配合降息，客戶就會考慮轉貸到公股行庫，因此分行確實有接到洽詢轉貸的電話。但對於民間銀行房貸戶轉貸案件，只是土銀也提醒轉貸需考量其擔保品、借款人財資力等因素，加碼降息的補貼應大於客戶轉貸所付出的成本，例如原銀行的綁約條款違約金、重新設定的代書費及地政規費、新銀行的開辦費等。也因為房貸多降息1碼，公股行庫爭取更多房貸客戶也動起來，像兆豐銀行就推出線上試算估價送好禮活動，只要4月1日起到6月底前體驗線上試算，就可抽全聯500元禮券「試算獎」、撥款達500萬元以上還可抽「撥款獎」，有機會抽中氣炸鍋。