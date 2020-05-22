降息誰受益／利率不隨公股迫降　民營銀行如何留客？

▲銀行表示，申請房貸主要考量貸款額度、利率、寬限期及借款期限，利率並不是唯一因素。（圖／NOWnews資料照）

中央銀行降息1碼後，因新冠肺炎衝擊，行政院要求公股銀行個人消費貸款利率加碼降息，自用住宅貸款千萬元內多降1碼，為期半年，到9月底前自住房貸連於降了2碼、0.5%，民營銀行認為全部調降並不公平，只針對受疫情影響的客戶加碼降息，難道民營銀行不擔心客戶流失嗎？其實，公股銀行優惠僅半年，轉貸成本高不見得划算，加上公銀放款較保，不一定能貸到相同額度，而且民營銀行房貸審核速度快，商品多元化，因此，民營銀行多表示未出現客戶轉貸公股行庫跡象。這次政府要求公股銀行針對消費性貸款加碼降息，其中房貸因貸款金額高，降息相對也較有感，以公股自用住宅千萬元多降1碼來說，優惠這半年可多省息1萬2500元。雖然民進黨立委林楚茵認為金管會應要求民營銀行應比照公股銀行加碼降息？但金管會主委顧立雄表示民營銀行反映若房貸利率一體適用多降1碼不見得公平，將會採主動關懷，即受新冠肺炎疫情影響的房貸戶才有可能額度加碼降息1碼。只是民營銀行不願跟進利率全面迫降，多數仍只針對受疫情影響的客戶加碼降息，難道不怕客戶流失嗎？尤其公股行庫接到許多轉貸諮詢電話，民營銀行則是接到許多要求降息的電話，但由於房貸戶要轉貸也沒這麼簡單，還要負擔許多費用，必須要省下的利息大於轉貸成本才比較划算，因此民營銀行多表示未出現客戶轉貸的現象。台北富邦銀行就指出，申請房貸主要考量貸款額度、利率、寬限期及借款期限，「利率並不是唯一因素」，每個客戶的需求均不同，客戶可依本身需求，例如需要較大額度，或前期繳息不還本，選擇提供相對條件的銀行，而各銀行因成本及風險控管不同，利率與房貸額度也稍有不同，民營銀行優點為房貸審核速度快，商品多元化，可一站式滿足客戶需求。此外，根據金管會統計，至2020年2月底一般銀行及信合社購置住宅貸款戶數有193萬0021戶、貸款餘額7兆4272億6600萬元，其中8大公股行庫房貸戶計有97萬1552戶，占50.34%，也就是說剩下的49.66%是跟民營銀行及信合社貸款。而房貸戶最多的前10大銀行分別土地銀行、台灣銀行、合庫銀行、中信銀行、華南銀行、台北富邦銀行、第一銀行、玉山銀行、彰化銀行及台新銀行。若就房貸餘額來看，至今年2月底一般銀行與信合社購置住宅貸款餘額前10大銀行，分別為土地銀行、台灣銀行、中信銀行、合庫銀行、台北富邦銀行、華南銀行、第一銀行、國泰世華銀行、玉山銀行及永豐銀行，台新銀行則排第11名。中信銀行直指這顯示民眾在選擇長期往來的房貸銀行時，公股銀行不一定有絕對優勢，「房貸利率也不是唯一決定的因素」，也提醒想轉貸的客戶，房貸千萬元轉貸的地政規費就是1萬2000元，再加計代書費6000元起、塗銷費用2000元起及新往來銀行的開辦費約5000元，轉貸成本合計約2萬5000元，這還不含他項權利證明書費用一張80元或新銀行代償手續費，因此轉貸可能不划算，而且原往來銀行若在綁約期限內，提前清償違約金達5萬至10萬也要注意。中信銀行認為評估房貸往來銀行的重點應考量，是否能在初次申請、後續增貸或轉增貸時，向單一銀行借到足夠的額度、取得適當的貸款年限與寬限期，讓自己能夠輕鬆還款。或還款期間是否能彈性線上申請降低還款月付金等服務，中信銀房貸戶很多都是長期往來存款、信用卡或是薪資轉帳的客戶。因此，中信銀建議找常往來的那間銀行，銀行可以加速掌握借款人的相關財資力、金融負債等條件，簡化申貸文件與流程、快速給出適合的房貸額度與還款計畫，銀行對客戶了解更多，也能在貸款同時對於客戶整體金流配置與理財規畫給予全方位建議，還有機會因綜合貢獻度拿到較好的貸款條件。玉山銀行也說各家行庫的指數計息方式及反映降息的時間點不盡相同，確實來電詢問降息時間與幅度的電話明顯增加，但因此轉貸的顧客並無增多，況且央行宣布降息1碼，玉山銀定儲利率指數同步調降0.27%，新承作的房貸業務於市場仍具競爭力，顧客轉向公股行庫的情形無明顯增加，況且因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，也配合政府政策，對於受疫情影響符合資格的顧客，來行申請降息將比照辦理。另對還款困難者提供申請寬限期、本金展延、利息展延等方案。永豐銀行除就自用住宅受疫情影響且適用降息對象，每戶貸放餘額千萬元以內除指標利率調降0.26%之外，再加碼降息最高0.25%，目前也無明顯轉貸的跡象。永豐銀強調會持續落實房貸戶的關係經營外，提供新戶最好的房貸服務體驗，爭取客戶認同。此外，亦針對優質客戶推出一般房貸利率1.4%起、貸款成數最高85成及最長3年寛限期的優惠，並搭配1.8%起的理財型房貸額度動用優惠利率，讓客戶靈活動用、輕鬆理財、周轉便利。公股銀行主管也私下表示，雖然公股房貸利率多降1碼，但只有半年，而且目前房貸市場真的很競爭，民營銀行利率也殺很低，但民營銀行為爭取房貸戶，對於條件好的新貸戶，在利率上也會盡量貼近公股銀行給的水準，像玉山、台新及永豐銀行從去年房貸餘額就增加很快，也讓公股銀行壓力很大。