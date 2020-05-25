看後疫情時代趨勢　劉文雄：三大領域打造未來台灣國家隊

後疫情時代，智慧生活、健康樂活、節能永續發展3大領域，將有兆元商機，工研院將攜手台灣業者，點亮未來創新商機。新冠肺炎疫情爆發後，工研院充分利用台灣核心技術與靈活製造的優勢，2月就讓台灣口罩國家隊初步成形，1週內建置4條生產線，對台灣防疫成功起了關鍵作用。之後，工研院4月初推出熱影像體溫異常偵測技術；4月中發展核酸分子檢測系統，1小時可快篩病毒；5月9日，全台灣第1台自製醫療級呼吸機器，也在17天內整合完畢，展現科技防疫護國的使命。在全球疫情稍微緩和之際，工研院已經為後疫情時代，台灣在2030年創新商機的國家隊做好充分準備。工研院院長劉文雄強調，2001年美國911事件改變了人類生活的模式與相關經濟結構；而這次疫情之後，政治、經濟、社會與科技4個層面，未來同樣會有新的變動與常態。劉文雄指出，在政治方面，反中情緒高漲，達到1989年天安門事件後最高，部分供應鏈移出中國將是趨勢。在經濟方面，如同荷蘭政府提出未來將是「1.5公尺經濟」的新時代，社交距離將影響數位化的發展；曾經研究單位預估，2030年全球將有40%的數位經濟，疫情之後，這個方向會提早來臨，比重也會更高。在社會方面，人類封關，動物跑到路上，過去人類侵犯大自然，讓病毒從蝙蝠身上傳到人體，造成世紀災難，未來學習與大自然共存，意識會慢慢提高，永續環境的思考，在社會上省思將會抬頭。在科技方面，這次全球化將重新定義，永遠要用第2供應鏈來源的思考，例如過去全球主要藥物來源自中國及印度，當藥物供應鏈斷源，必然產生危機，其中政治反中氛圍提高後，低製造成本將不再是最重要的事，科技上衡量成本與風險將重新取得平衡。例如美國與日本已經採取行動，將補助關鍵科技產業離開中國，而台灣有機會因此取得關鍵的位置。這次防疫科技展現台灣系統整合，快速製造的能力。在生醫領域上，包括檢測設備、呼吸器、測量體溫熱影像測試儀器，整合速度驚人，因此台灣未來醫材設備一定有發展的機會。此外，在數位藥物的進展，把晶片吃進去追蹤對身體的影響，以及在傳統醫療與科技的整合，對提升人類免疫能力科技，台灣都很有發揮的實力。台灣過去在半導體與資通訊相關技術的產業很強，以往是國際大廠倚重台灣的製造技術，讓產品生產更便宜，進而普及運用的商業模式。但下一世代的科技產業發展，工研院已經有台灣2030年的產業藍圖，利用台灣資通訊的技術與創新能力，未來將在智慧生活、健康樂活、永續環境3個領域持續發光。就智慧生活而言，其實就是「1.5公尺經濟」的落實與再進化。未來，線上娛樂技術的發展潛力大，相關需求將爆發，要實現這些科技，需要感測晶片，人機互動裝置、影像鏡頭等軟硬體整合，台灣可發揮在資通訊設計製造的強項，提供相關系統。當然，不只線上娛樂技術，未來遠端上課也可像真的進入虛擬的教室上課一般，各類鏡頭3D感測的技術，可輕易分辨上課老師或學生的情緒變化，增加臨場感，臉部辨識科技將持續融入生活，也是台灣強項。未來10年，健康樂活的產業也充滿商機。劉文雄強調，因為疫情，工研院帶頭突破許多台灣過去在醫療器材無法通過認證的瓶頸，4月初美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB 560機型呼吸器的設計藍圖後，工研院立刻整合了機構、電控、韌體、資訊系統、軟體等領域20位精英工程師，成功找到500個關鍵零組件。17天後，台灣第1台醫療級呼吸器就此誕生，就連國際大廠也讚美台灣的技術能力，這對未來提升台灣生技產業爭取高階醫材的機會，又跨出一大步。此外，未來人類壽命延長，智慧照護需求大增，工研院也與台灣榮總一同研發，身體早衰檢測、失能及失智的監測方案，運用智慧科技進行長者的照護協助。例如，無線生理量測系統、紅外線姿態辨識系統、智慧床單及智慧燈箱、智慧輪椅等，讓科技能遠距偵測，當長者跌倒或心跳、呼吸異常發生時，可透過資通訊系統，立即通報照護人員。當人類享受智慧生活，健康樂活的科技優勢後，進而得尊重地球，讓環境永續發展持續，這時智慧製造、節能科技的發展與整合，也充滿商機。劉文雄指出，大量製造的時代將漸漸式微，設計生產改變成客製化；例如美國希望製造業回國，就需要利用各類智慧型機器設備，全面的自動化，並趁此機會將傳統產業升級。其中，自動化的趨勢不變，用更多機器人、用雲端管理、用無人機無人車來幫忙。因為製造技術導入新科技，台商在資通訊與半導體的創新運用機會將源源不絕，發揮精準製造，減少耗能，也為地球環境永續發展貢獻心力。劉文雄預估，10年內，智慧生活、健康樂活與節能永續發展3大領域，將讓台灣從半導體與資通訊技術的製造大國，進而成為服務人類需求的科技整合系統服務的重要國家；屆時，台灣製造將不再是比拚製造成本高低，而是創新科技是否符合人類需要的評比，而工研院將繼續扮演台灣創新的關鍵領頭角色，持續拚下去。