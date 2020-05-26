台灣經濟成長順風還逆風？蔡英文無可迴避的經濟課題

▲王健全提醒，台灣未來的成長動能除了產業轉型，出口市場從中國轉為新南向，也需要更具體的作法。（圖／財訊雙週刊）

世界經濟被1隻病毒攪亂一池春水，產、學界莫不關注後疫情時代的經濟局勢將如何發展。總統蔡英文第2任的任期即將展開，在此關鍵時刻，台灣經濟轉骨的藥方是什麼？「現在全世界都看到台灣，我覺得小英總統第2任一定會把握這個關鍵時刻，全力拚經濟！」1位企業大老既期許也憂慮，他認為台灣靠半導體吃了這麼多年，一直都沒有其他亮點產業；趁著這次抗疫成效，讓台灣品牌和品質在全世界享有最高的信任度，政府此刻最該關心的，應該不只是如何紓困而已，若不趕快振興，就怕疫情結束後，這麼有利的局勢也就變了⋯。中華經濟研究院副院長王健全也指出，可以肯定的是，全球經濟結構的轉變已不可逆，政府的當務之急，就是疫情之後台灣產業的復甦與育成。疫情所造成的供應斷鏈、內需衝擊、對出口的影響，以及在當前兩岸關係下，台商轉換市場的陣痛，台灣沒有一項能夠倖免；如果政府不盡快拿出對策，預估台灣經濟今年成長率1.03%，明年也不到3%，未來很可能就此陷入平庸式成長。一般認為，蔡英文此次在競選總統連任期間，偏重操作國家意識議題，對於經濟政策的著墨不如2016年第1任大選來得深刻。其實她也曾在選前表示，2016年提出的經濟發展新模式，將接續推出2.0版，內容有6大目標：除了打造亞洲高階製造及研發中心、綠色供應鏈核心、亞洲金融資金調度及高階資產管理中心，並將成立國家融資保證的機制，解決重大投資計畫的融資及財務困難。此外，也會建立制度吸引國內外優秀人才，並進一步落實分配正義。但是當全球經濟體系的運作節奏由於新冠肺炎畫上休止符兩個月後，中國及歐美都已緩緩邁開復甦的腳步，相對顯得台灣在防疫過程中的超前部署，似乎並沒有延伸至經濟層面。這份2.0版的經濟發展新模式，真的足以讓蔡英文帶領台灣繼續贏得全球掌聲嗎？據悉，國發會目前已經著手研擬「後疫情時代台灣經濟發展對策」，具體內容與施行時間還須待近期呈報行政院後才能確認。因此目前各界看得到的重要經濟政策，還是只有蔡英文在第1任期內提出的「5加2產業創新」、「前瞻基礎建設計畫」等。政務委員龔明鑫指出，回頭看新冠肺炎疫情，更能明瞭「5加2計畫」的重要性，當初提出的生技醫療、物聯網、國防產業中的資安產業等，都是疫情需求產業的「重中之重」；在「經濟發展新模式2.0計畫」的基礎下，再因應後疫情時代做一點調整，就是未來4年的經濟發展重點。至於「前瞻基礎建設計畫」，龔明鑫表示，本來就是規畫以8年時間完成，為了奠定產業發展的基礎，一定會繼續執行。不過對於未來4年國際經濟局勢的樣貌，總結產、官、學界的看法，有3大趨勢已經確立，分別是美中貿易衝突的激化、全球產業供應鏈的重組，以及多邊貿易協定式微的情況下，取而代之的將是雙邊經濟合作模式。因為這3件事，台灣必須要盡快建立自己無可取代的地位，否則只會被快速邊緣化。再回頭觀照台灣本身，也有3大問題不可迴避，分別是兩岸關係的前景、找出未來經濟成長動能，以及產業、財富、薪資都呈現M型化發展，也就是所謂「3M社會」的窘境。對照小英選前提出的6大目標，可以看得出是以「創新、投資就業、分配」為3大主軸，並未完全涵蓋上述國內外6大經濟課題。就算其中能夠有所呼應的政見項目，學者也認為，到目前為止，只是「聽到了說法，看不到作法。」其中最令產業界焦慮的，當屬兩岸關係。企業大老指出，現在美國和日本對中國的關係都已鬆動，台灣不能只是在政治上選邊站，更要善用這個機會，在美、日、中之間，爭取到最有利的發展位置，「但前提一定是要建立在兩岸關係平衡、穩定、安全的基礎之上。」學者也認為，兩岸關係其實「就算有九二共識，也回不去了，」但目前兩岸官方甚至半官方的交流，幾乎已經完全停滯，對台灣絕不是好事。「位在大國旁邊的小國，如果和大國的關係不好，小國的經濟通常也不會好。」他建議，政府一方面應該要試著與中國透過「第3軌道」，例如智庫、協會等民間軌道恢復溝通；另一方面，在國際間爭取像是投資保障等實質的經濟合作「協議」，而非涉及主權、可能觸動政治敏感神經的貿易合作「協定」，也就是FTA（自由貿易協定），才能務實地與有實力的國家接軌，對台灣經濟帶來最實質的幫助。王健全則提醒，台灣未來的成長動能除了產業轉型，出口市場從中國轉為新南向，也需要更具體的作法，建立通路和供應鏈系統，台商才能落實落地。另外在內需的部分，政府單位如衛福部、教育部、交通部，甚至央行的主管業務，都涉及服務業的範圍，卻缺乏產業化的思考，摒除以管制、規範的思維主導，服務業才能形成產業鏈，提升附加價值，也才能夠解決低薪的問題。